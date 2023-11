Um homem, de 41 anos, foi morto a facadas após uma briga com um morador de rua, de 39, no bairro São Sebastião, em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira (17).

Pessoas que passavam pela rua e viram a confusão acionaram a Polícia Militar. De acordo com o Boletim de Ocorrência, suspeito e vítima discutiram em frente a um supermercado. Em determinado momento, o autor teria sacado uma faca e atingido o outro envolvido no peito. Ele ainda foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Matozinhos, onde morreu.

O autor do crime fugiu e tentou se esconder em uma padaria na região. Muito nervoso e com uma faca na mão, ele assustou os clientes do estabelecimento.

Os militares foram até o local e tentaram acalmar o homem. Com a negativa dele em soltar a faca, os policiais precisaram imobilizá-lo para realizar a prisão.

O motivo que levou os dois a discutirem ainda não foi descoberto. Testemunhas contaram aos policiais que o suspeito do crime seria morador de rua e que vivia em uma praça da cidade. Ele tem diversas passagens por crimes como roubo, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo.

Questionado, o suspeito se negou a dar sua versão. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, que investiga o caso.