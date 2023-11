Com mais da metade dos municípios de Minas Gerais sob alerta de chuvas intensas até as 8h deste sábado (18/11), os cuidados já devem começar assim que a população perceber que vai começar a chover. Conforme orienta o Corpo de Bombeiros, é recomendado limpar as calhas e telhados; retirar entulhos dos quintais, áreas, becos e ruas; providenciar a poda ou corte de arvores com risco de queda; reforçar muros e paredes em situação delicada; e manter limpos ralos, esgotos, galerias e valas.

Pelo menos 516 municípios mineiros foram colocados no alerta emitido nesta sexta-feira (17/11) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que prevê, ainda, queda de granizo e ventos de até 60 km/h.



As precipitações, segundo o Inmet, serão de 20 a 30 milímetros por hora (mm/h) ou 50 milímetros por dia (mm/dia). Há risco de corte de energia, descargas elétricas, queda de árvores e alagamentos. Belo Horizonte não está na lista, mas registrou chuvas de baixa intensidade nesta sexta-feira (17/11).



Logo, o Corpo de Bombeiros recomenda que as pessoas fiquem em casa durante tempestades com chuva muito forte e trovões. Caso esteja na rua, busque imediatamente um local para se abrigar. Além disso, deve-se evitar viajar durante chuvas fortes. Também não é recomendado dirigir por estradas alagadas.

Veja a lista completa de recomendações da corporação



Mantenha um membro da família atento e vigilante ao nível de subida das águas, mesmo a noite;

Tenha sempre lanternas e pilhas em condições de uso;

Armazene água potável;

Mantenha os objetos de maior valor em partes mais elevadas;

Desligue a energia elétrica;

Procure abrigo em local alto e seco.

Nos casos de maior gravidade (havendo infiltração, rachadura ou barulhos estranhos), abandone sua residência;

Quem mora às margens de rios e próximo a encostas também deve sair de casa;

Providencie a evacuação do local e retirada de pessoas que ainda estão correndo risco;

Transmita alarme aos vizinhos em caso de súbita elevação das águas;



Na iminência de ser levado pelas águas, procure se agarrar em algum obstáculo ou flutuar.

Cuidado com raios