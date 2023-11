Belo Horizonte não está entre as cidades notificadas no alerta, mas registrou chuvas de baixa intensidade nesta sexta-feira (17/11). Imagem ilustrativa de arquivo

Pelo menos 516 municípios mineiros foram inseridos no alerta emitido nesta sexta-feira (17/11) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O comunicado prevê chuvas intensas até as 8h deste sábado (18/11), além de queda de granizo e ventos de até 60 km/h. No entanto, o que os motoristas podem fazer caso enfrentem uma tempestade? Afinal, dependendo da localização, os riscos são grandes.



Por isso, o Corpo de Bombeiros orienta que os motoristas adotem as seguintes providências ou observações: procure um local alto e espere o nível da água baixar; não pare o carro próximo de postes ou árvores; lembre-se que poças de água podem ocultar crateras; ao atravessar poças, mantenha a aceleração contínua em primeira marcha; dirija devagar; mantenha distância de segurança do carro da frente; e evite locais baixos.



Como forma de prevenção, a corporação recomenda ainda limpar calhas e telhados; retirar entulhos dos quintais, áreas, becos e ruas; providenciar a poda ou corte de arvores com risco de queda; reforçar muros e paredes em situação delicada; além de manter limpos os ralos, esgotos, galerias, valas.

As precipitações nas cidades colocadas em alerta serão de 20 a 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia, segundo o Inmet. Há risco de corte de energia, descargas elétricas, queda de árvores e alagamentos. Belo Horizonte não está na lista, mas registrou chuvas de baixa intensidade nesta sexta-feira (17/11). A máxima na capital foi de 37,2°C, às 14h10, na Estação Meteorológica da Prefeitura de Belo Horizonte em Venda Nova.



Trégua na onda de calor



De acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Claudemir Azevedo, a massa de ar seco que tem provocado essa onda de calor sentida nos últimos dias começa a enfraquecer e, com isso, as temperaturas máximas tendem a diminuir a partir da próxima segunda-feira (20/11). Veja aqui como ficam as temperaturas nos próximos dias.