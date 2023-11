Na foto, imagem do forte calor em um dos pontos mais característicos de BH, a Praça Sete

O forte calor que vem atingindo Belo Horizonte, além de várias partes do estado e do país, tem prazo para se encerrar. A onda de calor deverá dar uma trégua e as temperaturas máximas poderão diminuir a partir desta segunda-feira (20/11).

De acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Claudemir Azevedo, a massa de ar seco que tem provocado essa onda de calor sentida nos últimos dias começa a enfraquecer e, com isso, as temperaturas máximas tendem a diminuir.

"Começam a surgir as pancadas de chuva e a umidade relativa do ar vai aumentando também e com isso vai amenizando o 'calorão' que estamos presenciando", explicou.

O instituto emitiu um alerta para tempestade com possibilidade de granizo nesta sexta-feira (17/11) para a capital mineira e mais 515 cidades do estado. Azevedo argumentou que devido à instabilidade da atmosfera pode trazer essas pancadas de chuva, podendo ser acompanhadas de granizo.

A máxima registrada em BH nesta sexta foi de 37,2°C às 14h10 na Estação Meteorológica da Prefeitura de Belo Horizonte em Venda Nova.

De acordo com o Inmet, a previsão do tempo para os próximos dias são:

Sábado - 18/11

Máx: 38°C

Mín: 23°C

O céu deverá ficar claro, com névoa seca à tarde, e pancadas chuva e trovoadas isoladas à noite. A umidade relativa do ar à tarde deverá ficar em torno de 20%.

Domingo - 19/11

Máx: 32°C

Mín: 23°C

O céu deverá ficar parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade do ar à tarde deverá ficar em 30%.

Segunda-feira - 20/11

Máx: 28°C

Mín: 20°C

O céu deverá ficar nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a qualquer hora do dia. A umidade do ar à tarde deverá em 40%.

Terça-feira - 21/11

Máx: 26°C

Mín: 20°C

O céu deverá ficar nublado a parcialmente nublado, com chuvas isoladas. A umidade do ar à tarde deverá ficar em 50%.

Alerta prorrogado

Na tarde desta sexta-feira (17/11), a Defesa Civil de Belo Horizonte prorrogou o alerta de calor intenso na cidade até o próximo domingo (19). Anteriormente, o alerta era válido até quarta-feira (15).

Diante desse cenário, o órgão sugeriu as seguintes recomendações:

- Hidrate-se;



- Evite a exposição direta ao sol, em especial, entre 10h às 16h;



- Use chapéu e óculos escuro e aplique protetor solar;



- Diminua os esforços físicos e mantenha os ambientes arejados;



- Faça refeições leves e evite bebidas alcoólicas;



- Evite a permanência de crianças, pessoas doentes ou idosos em veículos expostos ao sol.

Leia também: Das 10 temperaturas mais altas na história de BH, quatro foram este ano

Outro dado que chama atenção é que das 10 temperaturas mais altas registradas na história de Belo Horizonte, quatro foram em 2023. Em 25 de setembro, a cidade registrou o dia mais quente desde que as medições do Inmet se iniciaram em 1961, com os termômetros atingindo os 38,6°C.

Maiores temperaturas até 24 de setembro de 2023 em BH

38,4°C - 07/10/2020

37,8°C - 03/10/2020

37,7°C - 22/10/2015

37,4°C - 16/10/2015

37,3°C - 28/09/2020

37,2°C - 17/10/2015

37,0°C - 06/10/2020

36,9°C - 25/09/2015

36,9°C - 09/10/2020

36,6°C - 28/10/2012

Maiores temperaturas até 17 de novembro de 2023 em BH

38,6°C - 25/09/2023

38,4°C - 07/10/2020

37,9°C - 14/11/2023

37,9°C - 16/11/2023

37,8°C - 03/10/2020

37,7°C - 22/10/2015

37,4°C - 16/10/2015

37,3°C - 28/09/2020

37,3°C - 15/11/2023

37,2°C - 17/10/2015