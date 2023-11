Uma das marcas registradas em Belo Horizonte neste ano de 2023 são as fortes ondas de calor que vem quebrando recordes históricos de temperaturas na capital mineira. Das 10 temperaturas mais altas na história de BH, 4 foram este ano.

A onda de calor mais recente na capital começou no domingo (12/11) em decorrência do predomínio de uma grande massa de ar quente e seco sobre todo o país. Desde então, as temperaturas estão quebrando recordes do mês de novembro e de toda a história já que os termômetros estão ficando na marca de 37°C e subindo. A previsão para esta sexta (17/11), por exemplo, é de máxima 38°C e no sábado (18/11), de 39°C; de acordo com a Defesa Civil.

Porém essa não foi a primeira onda de calor do ano. Em setembro as temperaturas foram mais altas ainda, a ponto de bater recordes históricos mais expressivos. Em 25 de setembro, Belo Horizonte registrou o dia mais quente de sua história, desde que começou a medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em 1961.

Para se ter uma noção, até setembro de 2023, as maiores temperaturas registradas na capital mineira aconteceram em outubro de 2015 e 2020. Entretanto, somente nos últimos dois meses o ranking mudou completamente. Os dados são Defesa Civil de Belo Horizonte.

Maiores temperaturas até 24 de setembro de 2023 em BH



38,4°C - 07/10/2020

37,8°C - 03/10/2020

37,7°C - 22/10/2015

37,4°C - 16/10/2015

37,3°C - 28/09/2020

37,2°C - 17/10/2015

37,0°C - 06/10/2020

36,9°C - 25/09/2015

36,9°C - 09/10/2020

36,6°C - 28/10/2012

Maiores temperaturas até 17 de novembro de 2023 em BH

38,6°C - 25/09/2023

38,4°C - 07/10/2020

37,9°C - 14/11/2023

37,9°C - 16/11/2023

37,8°C - 03/10/2020

37,7°C - 22/10/2015

37,4°C - 16/10/2015

37,3°C - 28/09/2020

37,3°C - 15/11/2023

37,2°C - 17/10/2015

Como pode ser visto, o ranking das dez temperaturas mais altas na história de BH mudou muito em tão pouco tempo, com a adição de quatro valores somente deste ano, sendo que das quatro primeiras posições, três de 2023.

Segundo o meteorologista do Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge), Heriberto dos Anjos, o calor tem uma explicação. “O fenômeno climático El Niño está desde o meio de 2023 atuando no Oceano Pacífico, após longo período sob influência do La Niña e breve fase de neutralidade. A principal característica do El Niño é o aquecimento anormal e persistente da temperatura da superfície do Oceano Pacífico Equatorial. Em Minas Gerais, esse fenômeno influencia principalmente nas temperaturas elevadas e na irregularidade das chuvas”, conta.

Uma boa notícia é que essa onda de calor tem fim e deve acabar no domingo (19/11) na capital mineira. Nesse dia as temperaturas devem cair para 34°C devido “à chegada de uma frente fria vinda do Sul do país, podendo trazer pancadas de chuva e aumentando a umidade do ar”, como afirma Claudemir Azevedo do Inmet.