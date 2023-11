Cidades em todo país têm registrado recordes de calor, facilitando o surgimento de doenças oculares decorrentes de infecções por vírus e bactérias. O alerta vem da médica Myrna Serapião, diretora da Vision One, rede nacional de hospitais oftalmológicos.

"Olho seco, vermelhidão, coceiras, irritação, ardência e sensibilidade à luz são alguns dos sintomas mais recorrentes devido à forte exposição ao calor. Além dessas queixas, os raios UV, presentes na luz solar estão também relacionados a alguns problemas sérios de visão, como catarata e degeneração da retina”, destaca Myrna Serapião.

A médica também informa que, além disso, a constante exposição ao sol pode facilitar o surgimento de pterígio (crescimento anormal da membrana que reveste a parte branca do olho) e de fotoceratite - dolorosa condição ocular causada pela prolongada exposição aos raios ultravioleta (UV).

O uso mais frequente de ar-condicionado também preocupa: "esse aumento pode ser um alerta, considerando que seu uso ocorre principalmente em espaços corporativos, o que pode gerar um ambiente hostil para a superfície ocular, afetando não apenas o conforto visual, mas também a funcionalidade dos olhos, pois o ressecamento ocular pode levar ao embaçamento da visão", afirma a especialista.

Lente de contato

Pessoas que usam lentes de contato devem tomar cuidados maiores. O uso do ar-condicionado frequente nos períodos mais quentes do ano pode levar a uma evaporação rápida do filme lacrimal, causando desconforto e ressecamento das lentes.

Uma dica para auxiliar nesses problemas é fazer a hidratação constante dos olhos, respeitando o tempo correto da limpeza das lentes e, ao sair do ambiente com ar-condicionado, piscar o máximo possível para gerar lubrificação dos olhos.

Cuide dos seus olhos

Para ajudar a população nos cuidados dos olhos durante a forte exposição ao calor, Myrna Serapião dá algumas dicas simples que, se colocadas em prática, vão ajudar a criar maior conforto à região ocular:

- Na praia ou na piscina: se for mergulhar, o ideal é usar óculos para nadar e evitar coçar os olhos para não causar lesões.

- Lentes de contato: escolha modelos de descarte diário ao ir à piscina ou praia.

- Óculos: é recomendável o uso de óculos de sol com proteção UV.

- Eletrônicos: reduza o tempo de uso de celulares, tablets, computadores e qualquer outro aparelho eletrônico que facilite o surgimento do olho seco; faça intervalos maiores entre o uso de cada um. Use colírios de lágrimas artificiais recomendados pelo seu oftalmologista.

- Automedicação: evite a automedicação, principalmente com colírios.