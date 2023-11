Um homem, de 34 anos, foi preso e um adolescente, de 17 anos, foi apreendido na noite dessa quarta-feira (29/11), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspeitos de envolvimento em um assalto a uma concessionária de veículos.

A dupla foi detida depois que a Polícia Militar flagrou um carro com características semelhantes a um veículo roubado no último sábado (25/11). Depois de rastreamento na região, o carro foi localizado estacionado, com a placa clonada, em uma rua do bairro Bom Destino.

Pouco depois, os militares viram o homem e um adolescente se aproximando e abrindo as portas do carro com galões de gasolina, momento em que a PM fez a abordagem.

Ao verificarem o motor, a polícia confirmou que o chassi do carro era o mesmo de um dos veículos roubados da agência de carros na Avenida Abílio Machado, em Belo Horizonte.

Em conversa com os policiais, a dupla informou onde os outros dois veículos estavam escondidos.

O homem e o adolescente foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia e os três veículos foram removidos para um pátio do Detran.