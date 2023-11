Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas no início da tarde desta quarta-feira (29/11) após um acidente envolvendo dois carros e um caminhão em uma estrada que dá acesso à rodovia MG-329, cerca de três quilômetros depois de Sapucaia, distrito de Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.



Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares encontraram o motorista morto dentro veículo modelo Tiggo da Caoa Chery. Ele não tinha identificação, segundo os militares. Um passageiro no banco do carona teve escoriações leves e estava fora do automóvel quando o socorro chegou. Outra vítima, que não teve mais detalhes divulgados, foi encontrada deitada no banco traseiro com uma fratura exposta no braço esquerdo.

Já o condutor do veículo Escort também estava fora do veículo, apresentava suspeita de fratura em um dos braços e estava consciente e orientado, informa a corporação.



O motorista do caminhão, que não ficou ferido e dispensou atendimento, disse que o condutor do veículo Tiggo seguia de Caratinga para Bom Jesus, quando perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o veículo de carga.

Leia também: Empregado é demitido depois de ser flagrado fazendo sexo no trabalho



O caminhoneiro relatou ainda que também acabou perdendo o controle da direção, pois o pneu do veículo estourou. Com isso, o caminhão bateu no Escort, que vinha logo atrás do outro automóvel envolvido no acidente.



“As vítimas foram socorridas por ordem de prioridade pelas equipes do Samu e transportadas às unidades de saúde na cidade de Caratinga. Algumas testemunhas informaram que no veículo Escort, antes chegada das equipes de resgate, tinham outras duas vítimas, uma mulher e uma criança de colo. Porém, esta informação não foi confirmada até a finalização da ocorrência”, diz o Corpo de Bombeiros.