Um cachorro da raça pitbull foi morto a tiros em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, depois de atacar um pedestre nesta quarta-feira (29/11).



Segundo ocorrência registrada pela Polícia Militar, dois cachorros estavam soltos na Rua João Garcia Couri, no Bairro Eldorado, quando o homem passou e foi atacado por um deles. Outro rapaz, ao presenciar a cena, atirou contra o animal, que morreu na hora.

A vítima, ainda segundo a PM, teve “lesão extensa na perna direita” e foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).



À reportagem, a assessoria da Secretaria de Saúde do município confirma a internação do homem na unidade hospitalar e diz que o quadro clínico do paciente é considerado estável.



Até o fechamento desta publicação, o suspeito de atirar no animal não havia sido identificado. O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.



Outros ataques recentes de pitbull



Em 4 de outubro, conforme mostrou o EM, um bebê de 1 ano e sete meses morreu depois de ser atacado por um pitbull, no Bairro Parque do Cedro, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A tia da criança, de 25 anos, também foi ferida pelo animal.



A menina estava no colo da tia quando o cão a atacou. Além do animal que agrediu as vítimas, um outro, da mesma raça, estava no local. De acordo com a Polícia Militar (PM), eles pertencem à mulher atacada e a seu marido.



Também em 4 de outubro, um agente da Guarda Municipal de BH corria no Parque Municipal Professor Amílcar Vianna Martins, na Rua Cobre, no Bairro Cruzeiro, na Região Centro-Sul, quando um pitbull o atacou. Para se defender, o servidor precisou atirar, atingindo o animal de raspão.



Em 2022, foram registrados 170 ataques e 1.997 cães terminaram capturados, em Minas Gerais, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Em 2023, até setembro, foram 130 ataques e 1.716 animais apreendidos. O balanço não menciona as raças dos animais.



Pitbulls são agressivos?



O professor do curso de veterinária da UniBH, Aldair Pinto, diz que não se pode associar agressividade com uma raça específica, já que genética e meio contribuem par as características do animal. “Existem pitbulls extremamente dóceis, não agressivos. O pinscher é medroso e pode, por ser menor, atacar muito mais fácil do que um pitbull. A diferença está na força e no tamanho, além de como esse animal se porta quando é agressivo”, explica.



“Um animal avança por diversas razões e até sem motivos. Animal defende a comida, dominância, hierarquia. Como não sabemos o que aconteceu nesses casos, não tem como julgar”, completa.