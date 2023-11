A capital mineira já está em clima natalino. Além das tradicionais decorações da Praça da Liberdade, a Praça Raul Soares, localizada no Centro de BH, também vai receber iluminação e enfeites de Natal. A iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), que faz parte das comemorações de fim de ano e dos 126 anos da cidade, será inaugurada no dia 12 de dezembro, data do aniversário de BH.

A decoração, fruto de uma parceria da PBH com a BHIP, concessionária de iluminação pública, vai levar para a famosa praça localizada nas interseções das avenidas Olegário Maciel, Augusto de Lima, Amazonas e Bias Fortes, uma grande árvore de Natal, com 15 metros de altura e totalmente iluminada. Além disso, 20 árvores internas do espaço público terão os troncos e as copas iluminados com microlâmpadas, e as copas receberão figuras luminosas.

A decoração faz parte do Programa de Requalificação do Centro de Belo Horizonte, “Centro de Todo Mundo”, lançado em março deste ano pelo prefeito Fuad Noman e que tem como objetivo trazer para o hipercentro de BH mais segurança, oportunidades de trabalho e lazer, além da melhora da acessibilidade e mobilidade.

Além da árvore gigante, as árvores do interior da Praça Raul Soares também serão iluminadas com micro lâmpadas. Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG

Além disso, o espaço da Praça Sete, localizada no Centro de Belo Horizonte, também vai ser transformado com a magia do Natal. Dezenove árvores no entorno do Pirulito da Praça Sete terão os troncos iluminados com microlâmpadas e enfeites luminosos nas copas.

Já a sede da PBH entra na comemoração com 22 árvores iluminadas com microlâmpadas no entorno. Para embelezar ainda mais o edifício tombado, duas árvores de Natal serão projetadas nas duas torres principais do prédio, com cordão luminoso, e a fachada contará com iluminação nas cores tradicionais do natal: verde e vermelha.

Expectativa

De acordo com Eliza Fonseca, mais conhecida como Lora e dona do tradicional "Bar da Lora", localizado na Avenida Augusto de Lima, em frente à Praça Raul Soares, a novidade é bem-vinda e gera expectativa nos comerciantes ao redor do espaço público. "Parece que vai ficar muito bonito. Vai ser bom para trazer mais movimento para a Praça o que é bom para gente também, por que trás mais clientes", comenta.

Ela continua: "Ela (a praça) é linda, só está mal cuidada, deixada de lado. Mas eu amo, sempre que eu estou nervosa vou ali dar uma volta e chego mais calma". Para a Lora, a decoração é uma oportunidade de embelezar ainda mais um ponto tão importante para os belo-horizontinos.

"Tudo que é novidade é bem-vindo, ainda mais se ficar tão bonito quanto parece que vai ficar.", finaliza.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata