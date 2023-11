A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou, nesta segunda-feira (13/11), obras em quatro equipamentos de lazer no entorno da Avenida Afonso Pena. Os projetos fazem parte do programa de requalificação da cidade, o “Centro de Todo Mundo”.

As reformas serão feitas na Praça Rio Branco, Praça do Papa, Praça da Independência e no Parque Municipal, todos na região Centro-Sul de BH. As alterações envolvem obras de recapeamento, ciclovias, espaço multiuso, troca de brinquedos e revitalização.

O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa, que informou início das obras em toda a extensão da Avenida Afonso Pena para esta terça-feira (14/11). Serão quase 5 km reformados até novembro de 2024.

Segundo o Prefeito de BH, Fuad Noman (PSD), a Afonso Pena é o ícone da capital mineira, mas é necessário melhorar o entorno. “Teremos mudanças de uma ponta a outra. Além da da Praça da Papa, numa ponta, cuidaremos até a Praça da Rodoviária (Rio Branco), na outra ponta", disse.

Ele lembrou que o Executivo municipal vai retomar a Praça da Independência, com a demolição dos anexos dos prédios Sulacap e Sul América. "(O anexo) tirou a beleza da praça, com um conceito de ver o Viaduto Santa Teresa da avenida”, acrescentou o prefeito.

“No Parque Municipal, estamos fazendo muitas obras. Há o espaço cultural multiuso e, além disso, todos os brinquedos serão trocados, trazendo outros mais modernos e seguros”, finalizou.

Veja os próximos passos para as obras no entorno da Avenida Afonso Pena:





Praça Rio Branco: fase final de licitação. Obras começam em dezembro de 2023.

Praça do Papa: edital de obras publicado. Abertura das licitações em 28 de novembro.

Praça da Independência: obras começam em abril de 2024.

Espaço Multiuso no Parque Municipal: edital para execução de obras em dezembro de 2023.

Obras na Afonso Pena

A partir desta terça-feira (13/11), a empresa responsável pelas obras na Afonso Pena começará a montagem do canteiro do primeiro trecho, na Praça da Bandeira. Segundo a PBH, será reformado um local por vez, entre segundas e sextas-feiras, para permitir a continuidade da tradicional Feira Hippie, que acontece aos domingos.

Serão investidos cerca de R$ 24,8 milhões no projeto, que prevê 4,94 km de reforma.

A revitalização foi anunciada em agosto do ano passado. A proposta inicial esbarrava na preservação do patrimônio histórico e da vegetação urbana, com previsão de retirar diversas árvores, diminuir áreas de praça e fazer recortes em quarteirões para receber mais asfalto.

Há um ano, o Conselho de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte enviou uma carta à Superintendência de Mobilidade da PBH solicitando uma apresentação pública do projeto de revitalização da avenida. Entre reivindicações e conversas entre poder público e população, o projeto foi aprovado em maio deste ano, com alterações.