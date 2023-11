A Polícia de Uberaba, no Triângulo Mineiro, procura uma diarista de 28 anos suspeita de jogar água fervente no rosto do filho dela, de 13 anos.

O crime teria ocorrido na semana passada dentro da residência dos envolvidos. O registro da ocorrência foi feito pela irmã da suspeita, de 21 anos, no último final de semana após ela ver o rosto do sobrinho com lesões graves. Antes de denunciar a irmã para a Polícia Militar (PM), a tia do jovem levou ele até a ala de pediatria do Hospital Regional José de Alencar.

Segundo relato do estudante ao registro policial, após uma discussão entre ele e sua mãe, ela com uma das mãos o puxou pelos cabelos e o arrastou para próximo do fogão, sendo que, com a outra mão, alcançou um recipiente com água fervente no fogão e o jogou em sua direção.



O boletim de ocorrência da PM foi encaminhado à Polícia Civil, que deve instaurar inquérito policial. O Conselho Tutelar também acompanha o caso.