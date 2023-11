Nove veículos com sinal de roubos foram recuperados

Três homens, de 34, 39 e 43 anos, foram presos durante uma operação da Polícia Civil no bairro Jardim da Glória, em Vespasiano, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ação tinha como alvo uma quadrilha de roubo e desmanche de veículos. As informações foram divulgadas na manhã desta segunda-feira (13).

Segundo a instituição, no momento da operação, os suspeitos estavam retirando portas de um dos veículos apreendidos. Eles foram autuados em flagrante por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e organização criminosa, sendo posteriormente conduzidos ao sistema prisional.

No local, foram encontrados nove veículos que estavam marcados como furtados/roubados, várias peças automotivas, mais de 20 placas veiculares e ferramentas utilizadas nas atividades ilegais.

Os suspeitos já possuem histórico policial pelos crimes de furtos e roubos, receptações, adulterações de veículos automotores e tráfico de drogas.

Ainda durante a operação, em uma outra oficina no bairro Lagoa, em BH, dois homens de 31 e 37 anos foram presos pelos mesmos crimes. Eles foram abordados no momento em que faziam o transporte de caixas, contendo materiais diversos, para outro veículo. Conforme apurado, esse material faz parte de uma carga roubada no dia 31 de outubro, de uma grande rede de varejo de móveis e eletrodomésticos.