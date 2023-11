Foi resgatado nesse domingo (12/11), em Nova Serrana, no centro-oeste do estado, o corpo de um homem, de 18 anos, que havia se afogado na Lagoa do Juquinha, durante a manhã.

Segundo o boletim de ocorrências do Corpo de Bombeiros, o jovem nadava na lagoa sozinho, mergulhou e não foi mais visto. Pessoas próxima entraram na lagoa e conseguiram retirar o corpo.



Os bombeiros tentaram reanimar a vítima ainda no local do incidente. Foram 44 minutos de aplicação da técnica de RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar), sem sucesso.