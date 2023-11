Soldados do Corpo de Bombeiros de Janaúba, no norte de Minas Gerais, resgataram, no final da tarde de quinta-feira (9/11), o corpo de uma adolescente, de 17 anos, que se afogou enquanto nadava com o namorado e a prima, no Rio Verde.

Segundo o namorado da vítima, eles estavam se divertindo dentro da água a aproximadamente 10 metros de distância da margem. No local, existe uma árvore fincada no leito do rio, onde a adolescente e a prima estavam se apoiando.;

As duas resolveram se soltar para nadar. A adolescente deixou a correnteza levá-la. O namorado, ao ver a situação, começou a nadar em direção à namorada, tentando se aproximar dela, mas, de repente, ela começou a submergir.

A adolescente, segundo ele, demonstrava estar em aflição e afundou. Não foi mais vista. Os bombeiros foram chamados e, seguindo orientações do namorado e da prima, iniciaram as buscas, usando técnicas de orientação subaquática.

Depois de cerca de uma hora de buscas, localizaram o corpo da vítima. Ela estava a quatro metros de profundidade e a 20 metros do local onde teria submergido. A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi entregue a uma funerária.