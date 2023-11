Belo Horizonte registrou, nesta segunda-feira, a maior temperatura da história. Os termômetros marcaram 37,3ºC no início da tarde desta segunda-feira (13/11), na estação meteorológica do Santo Agostinho, Região Centro-Sul, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O dia mais quente da história da capital mineira aconteceu também em 2023. Em 25 de novembro, os termômetros marcaram 38,6°C.

Segundo dados da Defesa Civil, a umidade mínima registrada entre 14h e 15h foi de 21%. Além de ter sido a maior do mês, até o momento, a temperatura registrada nesta segunda foi a segunda maior do ano.

Confira abaixo as cinco maiores temperaturas de 2023 registradas em BH:

1ª - 25/09/2023 38,6 C°

2ª - 13/11/2023 37,3 C°

3ª - 24/09/2023 37,1 C°

4ª - 12/11/2023 36,1 C°

5ª - 26/09/2023 36,0 C°

(Fonte: Inmet)

Onda de calor e baixa umidade seguem em Minas

As altas temperaturas deverão continuar nos próximos dias. De acordo com o alerta divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a onda de calor atingirá todas as 853 cidades de Minas Gerais, fazendo com que as temperaturas aumentem 5ºC acima da média por um período maior do que cinco dias. Esse comunicado é válido até a próxima sexta-feira (17/11).

O Inmet também emitiu alerta para os baixos índices de umidade relativa do ar. Em 475 municípios de Minas Gerais, esses marcadores deverão estar entre 12% e 20%. O índice ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é entre 50% e 60%. Abaixo desse percentual, a umidade pode oferecer riscos à saúde.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa