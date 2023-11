Belo Horizonte registrou, na tarde deste domingo (12/11), a maior temperatura já registrada no mês de novembro. Das 14h às 15h, os termômetros na Região da Pampulha chegaram a 36,1ºC. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até então, a maior temperatura registrada no mês havia sido de 35,9ºC, em 6 de novembro de 2015.

E a previsão é que mais recordes sejam batidos ao longo desta semana. Nesta segunda-feira (13/11), a máxima prevista na capital é de 37ºC. Apesar disso, ainda não ultrapassamos o dia mais quente do ano, 38,6ºC - marcado em 25 de setembro.

O calor extremo está previsto para toda Minas Gerais em decorrência do predomínio de uma grande massa de ar quente e seco sobre todo o país. Nas regiões Norte, Noroeste e Triângulo Mineiro os termômetros podem ultrapassar os 40ºC, chegando aos 42ºC.

A onda de calor também provoca a queda drástica da umidade relativa do ar. Em todo o estado, o índice ficará entre 20% e 30%, bem abaixo do índice ideal estipulado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que varia entre 50% e 60%. No entanto, os moradores das regiões Sul e Sudeste podem ter algum refresco com a possibilidade de pancadas de chuva, rápidas e isoladas no fim da tarde.

Nas demais regiões há previsão de névoa seca. O fenômeno ocorre, normalmente, durante a tarde quando as temperaturas estão mais altas. Ao contrário da neblina, que desloca a umidade, a névoa seca acontece quando a umidade do ar fica abaixo de 30%.

Em dias que o fenômeno acontece, a recomendação é que as pessoas aumentem o consumo de líquidos, principalmente água, evitem desgastes físicos nas horas mais secas e quentes e evitem exposição desnecessária ao sol.

Cuidados com a saúde

As altas temperaturas e os baixos índices de umidade relativa do ar devem se estender, no mínimo, até quarta-feira (15/11). Com os termômetros 5ºC acima da média, os cuidados com a saúde são indispensáveis. O alerta vale, principalmente, para idosos, crianças, hipertensos e diabéticos que são mais vulneráveis aos impactos do calor extremo.

Durante todo o período as orientação são: aumentar a ingestão de água mesmo sem sentir sede; manter os ambientes bem ventilados e úmidos; optar por refeições leves; evitar exposição direta ao sol, especialmente entre 10h e 15h; e usar sempre protetor solar, chapéus e óculos escuros.

Confira a previsão do tempo para esta semana em Minas Gerais:

Segunda-feira (13/11): Céu claro a parcialmente nublado com névoa seca e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no final da tarde e noite no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Metropolitana e Zona da Mata. Céu claro a parcialmente nublado no Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu claro com névoa seca. Temperatura máxima de 42ºC e mínima de 13ºC.

Terça-feira (14/11): Céu claro a parcialmente nublado com névoa seca e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no final da tarde e noite no Noroeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Metropolitana e Zona da Mata. Céu claro a parcialmente nublado no Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu claro com névoa seca. Temperatura máxima de 42ºC e mínima de 15ºC.

Quarta-feira (15/11): Céu claro a parcialmente nublado com névoa seca e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Metropolitana e Zona da Mata. Céu claro a parcialmente nublado no Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu claro com névoa seca. Temperatura máxima de 42ºC e mínima de 15ºC.

Confira a previsão do tempo para esta semana em Belo Horizonte: