Guarda Municipal atira em pitbull após ser atacado dentro de parque em BH

Tutora soltou os cachorros sem focinheira dentro do parque (foto: Guarda Civil/Divulgação) Um agente da Guarda Municipal de Belo Horizonte foi atacado por um pitbull dentro do Parque Municipal Professor Amílcar Vianna Martins, na Rua Cobre, no Bairro Cruzeiro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (4). Para se defender, o agente precisou atirar contra o animal. O tiro pegou de raspão e o cão passa bem.





De acordo com a Guarda Civil, o local funciona a partir das 8h e apenas os guardas que trabalham em uma inspetoria da corporação ficam no local. A área do parque é utilizada pelos guardas municipais para a prática de atividades físicas.

Por volta das 6h, a tutora de quatro cachorros soltou os animais. Imagens da câmera de segurança de um prédio na mesma rua mostram o momento em que ela retira a coleira dos bichos e os deixa na parte de dentro do parque. Ela senta na calçada e aguarda.





O servidor corria no parque no momento e, para se defender, precisou atirar, atingindo o animal de raspão. Uma equipe do Departamento de Meio Ambiente da Guarda Municipal foi ao local e prestou atendimento ao cão, que foi encaminhado para atendimento veterinário e passa bem.





Em nota, a Guarda Civil Municipal destacou que os “os tutores de cães da raça Pitbull são obrigados a manter os animais com focinheira e presos em coleira com guia quando estão em espaço público, conforme estabelecido na Lei Municipal Nº 8198, de 13 de julho de 2001”.





A tutora foi encaminhada para a Delegacia Adida ao Juizado Especial Criminal (DEAJC) para registro de ocorrência por omissão de cautela.