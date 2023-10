Filha de venezuelana, recém-nascida sequestrada é resgatada em Muriaé

Uma mulher, de 47 anos, foi presa em Muriaé, na Zona da Mata Mineira, na noite dessa terça-feira (3). Segundo a Polícia Militar, ela teria sequestrado uma criança, de apenas quinze dias de vida, em Uberlândia, no mês passado, e fugiu para a cidade.

A suspeita foi localizada em Muriaé após uma denúncia anônima. A mulher teria aparecido com a criança sem estar grávida, o que levantou suspeitas.

Durante as diligências, a PM descobriu que a mãe da criança, uma venezuelana que mora em Uberlândia, teria denunciado que a filha havia sido levada por uma mulher. Na denúncia feita em uma base militar, a mãe contou o nome da suspeita e afirmou que uma terceira pessoa teria apresentado a autora para ela.

De acordo com a mãe, ela tinha a intenção de passar a criança para a adoção porque não tem condições financeiras de manter a filha. Mas, com a sequência da gestação, ela teria mudado de ideia e desistido de entregar a criança.

Segundo a mãe, a autora afirmou que mudaria para a cidade para ajuda-lá com a criação da filha e chegou a pedir para ficar um dia sozinha com a criança. A suspeita aproveitou da situação para fugir.

Aos militares, a suspeita disse que era mãe da criança e que ela tinha nascido em Belo Horizonte há cerca de 100 dias. O recém-nascido foi encaminhado para avaliação médica, sendo constatado que ainda se encontrava com parte do cordão umbilical e que teria no máximo 15 dias de vida, e não 112 como havia afirmado a suspeita.