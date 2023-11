Um homem, de 43 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (29) em Corinto, na região Central de Minas. Ele é suspeito de estuprar a própria sobrinha, de treze anos.

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após o Conselho Tutelar da cidade ser acionado pela direção da escola onde a vítima estuda. A jovem contou aos diretores que sofria abusos do tio há pelo menos quatro meses.

A vítima contou às conselheiras tutelares que ela mora com o suspeito e a avó paterna, e que todos os três dormem no mesmo quarto. Ainda segundo a adolescente, em outubro, durante a noite, o tio aproveitou que a avó dormia e a forçou a sair do quarto, sob ameaça de morte. Na área externa da casa, ele cometeu o abuso.

Esse não foi a primeira vez em que o suspeito abusou da sobrinha. Em 2022, o investigado teria levado a jovem para a cidade de Santo Hipólito e, em local afastado, ofereceu R$ 50 para a menina, em uma proposta de conotação sexual. Por vergonha, a vítima demorou a contar sobre o ocorrido.

Ao ser preso, o homem negou o crime. Ele foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável e o inquérito policial encaminhado para a Justiça.