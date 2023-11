A Polícia Civil de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, prendeu um homem, de 61 anos, suspeito de envolvimento em crime de exploração sexual cometido contra adolescentes de uma instituição de acolhimento.

O suspeito, que trabalha como encarregado de obras, foi preso na última segunda-feira (27/11), no bairro Martins, devido a um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara da Infância e da Juventude.

Segundo a delegada Lia Valechi, da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam), as investigações tiveram início a partir da denúncia de uma das adolescentes. Ela contou à diretora que havia um homem rondando as imediações da instituição, e a diretora procurou a Polícia Civil.

As investigações revelaram que o suspeito oferecia dinheiro para manter relações sexuais com as menores de idade. Uma das vítimas foi ouvida e confirmou a denúncia.

Ao ser preso, o suspeito não resistiu à ordem de prisão. Ele foi levado para a delegacia e depois encaminhado ao sistema prisional.