No combate ao abuso sexual infanto-juvenil, a Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (24/11), a Operação Luz da Infância, que cumpriu um mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Ipatinga, na casa de um homem em Timóteo, no Vale do Aço.

Na residência do investigado, foram arrecadadas provas que podem corroborar com indícios já existentes de armazenamento e aquisição de conteúdo relacionado com o abuso sexual infanto-juvenil. Segundo a polícia, os equipamentos utilizados guardam vestígios fundamentais para a comprovação da autoria do delito.

O investigado poderá responder pelos crimes de armazenamento, compartilhamento e produção de material de abuso sexual infantil e estupro de vulnerável.