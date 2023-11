A terça-feira (28/11) começou agitada para a Polícia Federal no norte do estado, onde foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da 2ª Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte, na cidade de Turmalina/MG, no combate do crime de compartilhamento de material de abuso sexual infanto-juvenil.

Segundo os policiais da divisão de Montes Claros, que participaram da ação, durante a investigação foi constatada a criação de um grupo de WhatsApp, com alcance transnacional, para compartilhamento de arquivos ilícitos.

Foram apreendidos equipamentos de informática e armazenamento de dados com o intuito de identificar eventuais vítimas retratadas nos arquivos de imagem e vídeo compartilhados.

A Polícia Federal informa que todos os envolvidos que forem identificados serão indiciados. Os envolvidos responderão pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes, cujas penas máximas somadas podem chegar a até 10 anos de prisão.