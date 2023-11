Um homem de 32 anos esfaqueou a ex-companheira, na manhã desta quarta-feira (29/11), quando ela chegava ao serviço. Depois de quatro anos juntos, J. C. S. não aceitava o fim do relacionamento.

O crime ocorreu na Rua Kepler, altura do número 515, no Bairro Santa Lúcia, região centro-sul de Belo Horizonte. Segundo o sargento Rocha, da Polícia Militar, o casal vinha se desentendendo há algum tempo, quando a mulher pediu que o homem deixasse a casa.

Na noite de terça-feira (28/11), o homem tentou reatar, pois não aceitava o fim do relacionamento. Houve uma nova discussão e ele deixou a casa. Quando ela chegou para trabalhar, o homem surpreendeu a mulher, ao desferir um golpe de faca, na altura da barriga.

Com a chegada da Polícia Militar, uma operação de captura foi montada e o agressor foi preso no Morro do Papagaio, local onde ambos moram. A mulher foi levada para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII, e ele para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Segundo a PM, o homem tem várias passagens pela polícia, por tráfico e consumo de drogas.