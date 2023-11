A estudante de medicina Beatriz Fonseca, de 23 anos, viralizou nas redes sociais após contar detalhes de um breve relacionamento com um vendedor de empadão. Segundo a jovem, o caso aconteceu em 2019. Os dois se conheceram em uma festa de estudantes de medicina na boate Chalezinho, no bairro Estoril, zona Sul de Belo Horizonte.

2 reais ou uma humilhação misteriosa? pic.twitter.com/oqINMmegah — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) November 28, 2023

Os dois ficaram durante a festa e resolveram continuar a se ver em seguida. O rapaz tinha dito a Beatriz que também estudava medicina em uma faculdade de Belo Horizonte, mas, em uma visita à casa do homem, ela descobriu a verdade. “Quando eu fui na casa desse homem, gente, tinha uma cozinha enorme industrial, um fogão, um forno, sei lá o quê. E eu virei para ele e falei o quê que é isso, quê que tá acontecendo, vivia cheio de gente e ele me falou que não fazia medicina que na verdade fazia empadão.”

Em vez de se incomodar com a mentira, ela resolveu apoiar o amado. “Esquerdista que sou, falei assim: 'vamos lá apoiar o cara do empadão'. Ele mentiu porque deve sofrer muita repressão", contou no vídeo.

Foi então que Beatriz passou a ir à casa do rapaz e participar da produção dos salgados. “Toda vez que eu ia para a casa do moço beijar, eu ajudava a fazer empadão. Chegou num ponto que eu comecei a amassar alho, descascar cebola, desfiar frango”, relatou.

A jovem disse que não via problema em ajudar, já que aquele momento se tornava especial para o casal. Além disso, ela também se tornou cliente assídua do rapaz. Mas, durante uma reunião com os amigos do ficante, ela descobriu que não era a única. Um amigo do rapaz contou que, toda semana, ele levava três meninas diferentes para ajudar a fazer empadão.

“Se eu achava que era algo especial, que eu estava ajudando o cara a prosperar na vida. Gente, ele tinha várias, e eu lá, emocionada”, termina o vídeo. Beatriz trancou sua conta nas redes sociais, mas o vídeo foi repostado por diversas páginas e rendeu muitos comentários divertidos.

Alguns acreditam que a reviravolta é tão surpreendente que daria um filme. “Que história sensacional. 1 -mulher sendo punida por ir em balada de playboy; 2 - história de sucesso de um empreendedor brasileiro; 3 - empadão. Cinema total, façam um filme”, escreveu um perfil.

Os internautas ainda apontaram que o rapaz foi esperto para conseguir mão de obra gratuita. “Caramba o cara burlou a CLT, economizou no motel e ainda comeu um empadão dela, esse cara é um gênio! O cara foi além de socializar os meios de produção, colocou Karl Marx no chinelo!”, analisou outro.

Teve também gente que viu um lado bom na história. “Ao menos agora ela sabe fazer empadão”, apontou um perfil. “Eu colocaria um selinho ainda de ‘empadão de minas’”, sugeriu outro. Veja mais reações:



Cinema total façam um filme https://t.co/y15OuAZveW — Matheus Murta (@matbeavis) November 29, 2023

Eu achando que ele ia oferecer empadão pra ela de graça kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk sou inocente demais nesse mundo. https://t.co/xgKXMskFDF — Preguicinha (@knoppiess) November 29, 2023

Daria um filme a história do rapaz daqui de BH que fingia ser aluno de medicina nas festinhas pra chamar moças pra um date na casa dele e chegando lá ele colocava elas pra ajudar a fazer empadão pra ele vender. Tudo de forma bem despretenciosa até cada uma descobrir que estavam… pic.twitter.com/N29OaP00cx — BH é Meu País (@BHeMeupais) November 28, 2023

O cara do empadão atacando. CEO DO Rei das Empadas pic.twitter.com/Yvic76ZWVW — Kadu Nasmar (@kadunasmar) November 29, 2023

morrendo de rir da menina que conheceu um bofe na balada que falou que fazia medicina e ele contou dps que fazia era empadão aí toda vez que ela ia na casa dele pra dar ele pedia pra ela ajudar a fazer empadão e ela descobriu que ele fazia isso com várias

pic.twitter.com/NlpE96bups — catita (@catitaadm) November 28, 2023