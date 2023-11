Considerado uma das línguas mais difíceis para falantes não nativos, o português pode se tornar ainda mais complexo quando ensinado por um mineiro. Pelo menos é o que diz uma jovem britânica que viralizou nas redes sociais nesta semana ao mostrar as dificuldades com o ‘mineirês’.

Filha da influencer Marielle Bailey, a menina conta que a língua portuguesa é ainda mais difícil aprender com sua “mamãe mineira”. No instagram da mãe, que mostra a vida da família morando no interior da Inglaterra, a pequena sempre aparece em vídeos mostrando seu lado brasileiro e britânico.

No vídeo em questão, mesmo com um pouco de sotaque, ela descreve em português seus obstáculos com as gírias e expressões de Minas Gerais. “Toda coisa que eu quero saber o nome, chama trem”, relata a britânica de forma carismática

Uma outra dificuldade é o jeitinho abreviado do mineiro de dizer que algo está ruim. A garotinha conta os vários exemplos do inglês que usa quando algo está “estragado” ou “azedo”, que em minas podem ser resumidos em um simples: “uai, ta bão não”

E pra quem não conseguiu entender, ela mesmo diz: “pode largá”.



Confira o vídeo: