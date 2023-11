Três assaltantes armados fizeram funcionários de uma concessionária de veículos reféns na Avenida Abílio Machado, no Bairro Dom Bosco, Região Noroeste de Belo Horizonte, e roubaram três carros da loja. O caso foi registrado na tarde deste sábado (25/11).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), dois suspeitos, de 26 e 29 anos, entraram na loja, passando-se por clientes. Um deles, de 26, foi até um vendedor, fez perguntas e, logo em seguida, anunciou o assalto. Após roubar o celular da vítima, o criminoso prendeu o funcionário no banheiro da concessionária.

Enquanto isso, o outro suspeito, de 29, abordou o gerente, que atendia um cliente. Ele perguntou se a concessionária aceitaria uma moto usada de entrada na compra de um automóvel, depois anunciou o assalto. A vítima foi trancada nos fundos da loja. A PM não informou se o cliente também foi feito refém.

Os suspeitos roubaram três carros da concessionária e fugiram. O boletim de ocorrência não detalha se haviam outros clientes na loja no momento do crime ou que as vítimas tenham sido amarrados pelos criminosos.

Ainda de acordo com a PM, o rastreador de celular de uma das vítimas ajudou a polícia localizar e prender o autor de 29 anos, que confessou o crime. Com ele, foram encontrados dois celulares roubados na loja e um revólver calibre 32. Ele disse que não conhecia os outros dois suspeitos.

O autor fugiu em uma moto, com queixa de furto e placa adulterada, encontrada abandonada no Anel Rodoviário de BH.

Durante o assalto, o autor de 26 anos deixou cair o RG e um celular. Em posse desses materiais, a polícia tenta localizar o autor do crime, supostamente morador de Santa Luzia, na Região Metropolitana de BH, que segue foragido.

O terceiro assaltante ainda não foi identificado. Não há informações sobre o paradeiro dos veículos roubados.