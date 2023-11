O secretário municipal de Administração de Pintópolis, no Norte de Minas, foi morto após levar uma facada em uma briga de bar na madrugada deste sábado (25/11). Humberto Martins da Rocha, de 48 anos, foi até o estabelecimento para tirar satisfação com um jovem que agrediu seu filho e acabou sendo atingido por um golpe fatal no tórax.

De acordo com a Polícia Militar, o filho de Rocha se envolveu em uma briga no Bar do Jacaré, Centro de Pintópolis. O proprietário do estabelecimento relatou que, durante o entrevero, clientes apartaram a confusão, mas o filho do secretário reprovou a atitude, iniciando novo conflito com um dos que tentaram apaziguar a situação.

O filho do secretário recebeu um soco no rosto e foi até em casa para chamar o pai. Humberto da Rocha se dirigiu até o bar com uma faca do tipo ‘peixeira’ e um pedaço de pau e, ao chegar no estabelecimento, partiu para cima do homem que agredira seu filho e o golpeou diversas vezes com o bastão.

Para se defender, o homem de 21 anos se armou com uma faca e atingiu o secretário com um golpe no peito. Rocha foi socorrido e levado em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até um posto médico, mas faleceu enquanto recebia o atendimento.

O crime ocorreu por volta das 2h da madrugada. A Polícia Militar foi acionada e realizou a apreensão das armas utilizadas na ocorrência e do suspeito de ter cometido o assassinato do secretário. O jovem de 21 anos e o material foram encaminhados à Polícia Civil.

Luto oficial

A Prefeitura Municipal de Pintópolis lamentou a morte do secretário e decretou luto oficial de três dias na cidade. As semifinais do campeonato de futebol da cidade, conhecido como “Ruralão”, previstas para este sábado, também foram canceladas em memória de Humberto Martins da Rocha.

Leia a nota publicada pela prefeitura:



É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de HUMBERTO MARTINS DA ROCHA, Secretário de Administração do município de Pintópolis, irmão do Séc. de Educação Domingos Martins e da ex-servidora Belina Martins. Homem exemplar, de conduta ilibada e caráter ímpar, que nos deixa precocemente.

Nesse momento de dor, expressamos os nossos sentimentos de condolências e nos solidarizamos com familiares e amigos que partilham de tamanha dor.

Rogamos a Deus conforto ao coração de todos!

No uso das suas atribuições legais, o prefeito Ley Lopes decreta: LUTO OFICIAL de 03 dias neste município, devendo permanecer fechado todos os departamentos e prédios públicos municipais de serviços não essenciais, nos dias 25/11, 26/11 e 27/11.

Sinceras condolências de: Prefeito, vice-prefeito, secretários e servidores da Prefeitura Municipal de Pintópolis.