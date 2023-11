Bombeiros foram acionados para conter as chamas que se iniciaram no motor do carro

Um carro pegou fogo no início da tarde deste sábado (25/11) em Montes Claros, no Norte de Minas. O veículo era ocupado por uma família de quatro pessoas e todos conseguiram escapar ilesos das chamas. Os bombeiros foram acionados para apagar o incêndio, que danificou o motor e a parte frontal do veículo.

O incêndio aconteceu na Praça dos Jatobás por volta do meio-dia. O cirurgião dentista Silvério de Almeida Souza Torres dirigia um Chevrolet Sonic acompanhado da esposa, do filho e do pai quando percebeu que o motor do carro emitia sons de explosões.

"Eu tinha acabado de abastecer. Parei na esquina e ouvi uma explosão no motor. Então, já começou a pegar fogo e saímos rápido do carro" , relatou o dentista à reportagem.

Não há informações sobre as causas do incêndio. As chamas, no entanto, iniciaram no momento mais quente do dia na cidade, que vive forte onda de calor. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima em Montes Claros deve chegar a 37ºC neste sábado. Os termômetros montes-clarenses devem seguir alcançando, ao menos, a marca dos 35ºC até a quarta-feira.