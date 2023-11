A Prefeitura de Belo Horizonte publicou nessa sexta-feira (24/11) o resultado do processo de licitação para reforma da Praça Rio Branco, mais conhecida como Praça da Rodoviária. Com proposta de R$ 4,4 milhões, a construtora Salinas Empreendimentos e Construções, empresa com sede em Fortaleza, no Ceará, será responsável pelas obras.

As intervenções, previstas para começar em dezembro, incluem obras para recuperação de pisos, bancos, canteiros, calçadas e do monumento “Liberdade em Equilíbrio”, estrutura central de 21 metros em concreto, de autoria da artista plástica Mary Vieira, que compõe o projeto arquitetônico da Praça Rio Branco.

Originalmente chamada de Praça 14 de Fevereiro, a Praça da Rodoviária foi construída nos anos 1920, sob responsabilidade do arquiteto Aarão Reis, e, como grande parte das obras da época, teve como inspiração o paisagismo francês. A partir da década de 1930, o espaço começou a sofrer alterações, em sua maioria, para adequação ao trânsito intenso do Centro da capital que crescia ao redor.

As obras serão custeadas pelo próprio município e via financiamento como parte das ações do programa de requalificação da área central de BH, batizado de “Centro de Todo Mundo”. Além da Praça da Rodoviária, as praças do Papa e da Estação também entraram na lista de intervenções do projeto.

O superintendente da Sudecap, Henrique Castilho, explica que os próximos passos, antes do início das obras, serão a apresentação de documentos, assinatura do contrato, depósito da garantia e, por fim, a publicação do contrato no Diário Oficial do Município no Portal Nacional de Contratações Públicas. “Somente após a finalização desses trâmites legais, é dada a ordem de serviço para que a empresa dê início às obras, que devem começar ainda este ano”, disse.