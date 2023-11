As inscrições para a eleição de Rainha, Princesa e Rei Momo do Carnaval de Belo Horizonte 2024 foram prorrogadas nesta quinta-feira (30/11), em publicação no Diário Oficial do Município (DOM). A Belotur estendeu o prazo, que era de 29 de novembro, até as 17h, do dia 01 de dezembro.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no térreo da sede da Belotur, na Rua Espírito Santo, nº 527, no Centro da capital mineira. Os documentos podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h e das 14h às 17h.

Rei Momo

Os principais requisitos para ser Rei Momo do Carnaval de 2024 é residir em Belo Horizonte; ter ao menos 18 anos de idade, ter concluído o ensino fundamental; não ter sido Rei Momo do Carnaval de Belo Horizonte na última edição; ser do gênero masculino (cis, trans), entre outros requisitos.

Os interessados devem levar Carteira de Identidade; CPF; Comprovante de residência; Certificado ou declaração de escolaridade; Número de inscrição no INSS/PIS, PASEP ou NIT; Atestado de bons antecedentes; Atestado médico de aptidão física; Declaração de Conhecimento do Regulamento para Eleição da Rainha e Princesa assinado; Declaração, informando que não é servidora pública; Autorização do uso de imagem e Termo de consentimento.

No dia, todos os candidatos deverão estar vestidos de bermuda, camiseta e tênis ou sapatos fechados próprios, de qualquer cor, que não poderão ser customizados. Fica vedado o uso de outros tipos de calçados ou estar descalço.

Os candidatos serão julgados pela comunicação, simpatia e espírito carnavalesco; samba no pé; desembaraço, sociabilidade, facilidade de expressão e elegância. A premiação para o vencedor é de R$ 15.900.

Rainha e Princesa

Para ser Rainha e Princesa do Carnaval de 2024 também é preciso morar em BH; ter idade mínima de 18 anos, ter concluído o ensino fundamental; não ter sido Rainha ou Princesa do Carnaval de Belo Horizonte na última edição; ser do gênero feminino (cis, trans/travesti).

Interessadas devem levar os seguintes documentos: Carteira de Identidade; CPF; Comprovante de residência; Certificado ou declaração de escolaridade; Número de inscrição no INSS/PIS, PASEP ou NIT; Atestado de bons antecedentes; Atestado médico de aptidão física; Declaração de Conhecimento do Regulamento para Eleição da Rainha e Princesa assinado; Declaração, informando que não é servidora pública; Autorização do uso de imagem e Termo de consentimento.

As candidatas deverão apresentar-se em traje composto por short jeans e camiseta branca lisa (sem nenhum tipo de bordado, estampa ou aplicação), ou traje de biquíni liso na cor vermelha (sem nenhum tipo de bordado, estampa ou aplicação) e sandália de salto alto.

As candidatas serão julgados pela comunicação, simpatia e espírito carnavalesco; samba no pé; desembaraço, sociabilidade, facilidade de expressão, elegância e graciosidade. A premiação para a vencedora é de R$ 15.900.

A pré-seleção, tanto do Rei Momo quanto da Rainha e Princesas, está prevista para para a última semana de novembro de 2023, sendo que o dia, local e horário ainda serão definidos e comunicados pela Belotur. Nesta etapa, uma Comissão Julgadora selecionará oito candidatos de cada um que participarão da fase final do concurso.