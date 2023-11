Um dos maiores – e mais plurais – blocos do carnaval de Belo Horizonte, o Garotas Solteiras anunciou no último fim de semana que não irá desfilar em 2024. De acordo com um vídeo publicado pelos organizadores, o bloco cresceu muito – tendo recebido mais de 400 mil pessoas no cortejo de 2023 –, o que gerou certa preocupação, e, por isso, será feita uma pausa para planejar melhor a logística e a estrutura do bloco.

“O cortejo de 2023 foi muito difícil. Nós tivemos 450 mil pessoas nos acompanhando, e isso só nos mostrou que a gente precisa de mais segurança, mais logística, mais estrutura, para que possamos fazer um cortejo digno do que todas nós merecemos”, explicou Anittona, vocalista do Garotas Solteiras no vídeo.

Até o momento, a produção do bloco é feita por voluntários. Até o carnaval de 2025, esperam profissionalizar a organização, além de conseguir patrocínios e fundos para uma realização do porte que o público precisa. Para tal, já planejam lançar uma campanha de financiamento coletivo para que os foliões possam contribuir com o cortejo.

“Em 2024, com a ajuda dessa nova equipe, queremos intensificar a busca por fundos e patrocínios para a gente conseguir custear um cortejo que comporte melhor o nosso público e a nossa mensagem. E não pensem que vocês ficarão fora dessa! Nós também estamos planejando um financiamento coletivo, e a contribuição de vocês vai ser essencial para que nosso retorno aconteça em grande estilo”, explicou Laura Castro, produtora do bloco.

Segundo Dani Ponce, regente do Garotas Solteiras, ainda que o bloco não desfile no ano que vem, a banda ainda estará disponível para apresentações durante o período.

Reações do público

Nos comentários do vídeo, frequentadores do bloco lamentam a decisão, mas apoiam a pausa para que o bloco possa desfilar com estrutura melhor e mais segurança.

“‘Vocês são muito competentes e sensatos! que bom que ‘tão’ se preservando, e 2025 está logo aí para um novo cortejo de sucessos e muita Beyoncé”, escreveu um internauta.

“Muito bacana esse posicionamento responsável do bloco, que optou por dar um tempo e se reorganizar para se adaptar à sua nova realidade de super bloco, que respeita seus foliões e trabalha pra proporcionar uma folia bacana, segura e preparada pra receber seus participantes. Evoé Garotas Solteiras! Com certeza, em 2025, o retorno do melhor bloco de BH será triunfal!”, comemorou outro.

“Decisão certa; 2023 foi impraticável, bem ruim. Que em 2025 a estrutura seja compatível com o público imenso que o bloco tem arrastado”, completou um terceiro.

História do bloco

Em dezembro de 2015, durante uma conversa entre amigos apaixonados pelo pop, surgiu a ideia de criar o Garotas Solteiras: um bloco que tocasse música pop em ritmo carnavalesco. Inspirados na diva pop Beyoncé, o grupo de amigos deu o nome do bloco a partir da tradução livre de um dos hit mais icônicos da diva, o “Single Ladies (Put A Ring On It)”, e assim, em fevereiro de 2016, em uma segunda-feira de carnaval, o Bloco Garotas Solteiras foi para as ruas pela primeira vez.

No seu ano de estreia, recebeu a companhia de 15 mil foliões. Os anos que se seguiram foram de muito sucesso e o público aumentou significativamente. No ano em que aconteceu o último carnaval de rua em BH, em 2020, antes da pandemia, o bloco chegou a receber 300 mil pessoas.

Após dois anos fora das ruas belo-horizontinas, em 2023, o bloco recebeu mais de 400 mil foliões na avenida Brasil, no bairro Funcionários, enquanto homenageava Rihanna e o álbum Renaissance, da Beyoncé, com o lema “Renascida: única garota do mundo”.

Desde o primeiro desfile até hoje, o grupo só cresceu e, atualmente, é um dos blocos mais famosos da cidade. Anualmente o cortejo de carnaval do Garotas Solteiras escolhe uma diva pop para ser homenageada e também um tema para abordar, que se relaciona diretamente com as pautas e as crenças dos seguidores do bloco.

Alinhados às causas LGBTQIAPN+ e feminista, o bloco é um ambiente que vai muito além da folia e dos ritmos carnavalescos. Marcados pelo respeito, liberdade e representação, o Garotas Solteiras firma a responsabilidade com seu público de criar um espaço que, além de divertido, é seguro e libertador.

Seguindo as referências estéticas e musicais da cantora Beyoncé, o bloco desenvolveu um repertório com músicas que vão do pop internacional ao funk brasileiro, das divas recém-chegadas às já consagradas. Com um pouquinho de tudo, o Garotas anima as ruas de Belo Horizonte juntando as melhores e mais memoráveis músicas ao ritmo carnavalesco, com muita animação e diversão.