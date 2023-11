A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), através da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida, investiga o desaparecimento de Juliana de Pádua Lacerda, de 37 anos, viúva do ator Guilherme de Pádua.



As investigações tiveram início em 31 de outubro, quando a mãe de Juliana pediu ajuda à polícia. Segundo a genitora, a filha demonstra, desde a morte do ator, um comportamento depressivo. Ao procurar um médico, foi diagnosticada com transtorno bipolar e TDH.



O desaparecimento teria acontecido pelo menos 15 dias antes da denúncia feita pela mãe. Aliás, a irmã de Juliana, Carol Lacerda, se diz preocupada com ela, pois já tinha um mês que não visitava a mãe.



No último sábado, através das redes sociais, Juliana enviou uma mensagem dizendo que não estava desaparecida e que estava bem.



No entanto, uma informação dada pela mãe deixa a polícia em alerta. A de que Juliana estaria envolvida com estelionatários, pois, no início de outubro, teria começado a se desfazer dos bens patrimoniais.

Vendeu carros e eletrodomésticos, mas o que mais preocupa a mãe é que ela entrou em contato com parentes, pedindo dinheiro.