Afluentes preservados do Rio das Velhas, com mata ciliar conservada e água de boa qualidade, ajudam a melhorar qualidade do leito principal

Santana do Riacho, Jaboticatubas, Caeté, Barão de Cocais, Rio Acima, Nova Lima - A passagem pela Grande BH agride o Rio das Velhas despejando concentrações de poluentes tão altas que, de acordo com levantamento da reportagem do Estado de Minas sobre dados do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), o rio deixou a região nos últimos 14 anos com 93% das amostragens acima do tolerado para esgotos, metais pesados e outros contaminantes. A chegada dessa massa insalubre ao Rio São Francisco representaria um impacto preocupante para a vida aquática e o abastecimento de quem depende do Velho Chico. Mas, no meio do caminho, a injeção de águas puras como as que descem do Rio Paraúnas recuperam o Rio das Velhas de tal forma que todas as medições dos últimos 22 anos demonstraram parâmetros de poluição dentro da tolerância depois que o curso d'água recebe o afluente.

Assim, em vez de debilitar a saúde do São Franciso, o Rio das Velhas, seu mais volumoso afluente, revigora as águas do curso principal, melhorando a qualidade em seu longo caminho para o Nordeste. Tomando como referências o ponto anterior à chegada do Velhas e outro logo após, a melhora é de cerca de 250% das amostragens nos últimos 22 anos. Os exames com resultados dentro do tolerado para poluentes (Índice de Qualidade de Água da ANA/Igam - IQA) cai de 91% para 68% e os melhores que o limite sobem de 9% para 32%.

De acordo com biólogos, geógrafos e químicos consultados pelo EM, dois fenômenos permitem aos cursos d'água mineiros recuperar sua qualidade dentro do estado antes de ingressar em outras oito unidades federativas. O primeiro é a autodepuração, que segundo os padrões da Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA), ocorre de forma natural, quando a saturação poluente não ultrapassa índices insustentáveis e há condições favoráveis de micro-organismos, oxigênio e luz para que a poluição seja degradada ao longo do curso.

O segundo fenômeno é o ingresso de águas de alta qualidade para diluir a contaminação de parte dos grandes mananciais mineiros que seguem para outros estados, como o Rio São Francisco (que abastece também a Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe), Rio Doce (ES), Rio Paraná (SP, MS e PR) e Rio Paraíba do Sul (RJ). E isso tem eficácia, segundo os especialistas, principalmente quando se trata das águas da “Classe Especial”, as mais puras segundo os padrões do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama).

São tesouros límpidos e preservados, mas que enfrentam sérios problemas nos locais que absorvem e reservam as águas das chuvas, chamadas áreas de recarga. Esses berços de água limpa se encontram sob devastação crescente de desmatamentos, queimadas, poluição, mineração e outros danos que podem fazê-los secar, como mostra série de reportagens do EM.

“A Classe Especial é a água de melhor qualidade possível. Quando chega a um rio, esse recurso hídrico contribui para a autodepuração (processo em que condições naturais deterioram os poluentes) e a diluição dos contaminantes, com acréscimo de água boa. O Rio das Velhas tem melhora exatamente depois que a água do Rio Cipó, que é afluente do Rio Paraúnas, chega ao leito. O quantitativo de peixes se torna maior, os gastos com abastecimento são menores, a vida se revigora nitidamente”, constata a presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), Poliana Valgas.

Mas levantamento do EM com auxílio de especialistas, usando dados do Igam, ANA, Ministério do Meio Ambiente e comitês de bacias, além de mapeamento de queimadas por satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e de perda de cobertura florestal da organização não-governamental Global Forest Watch mostra que as áreas que recarregam essas águas nobres estão sob ataque.





O fantasma do desmatamento

Só nos três principais afluentes mineiros do Rio São Francisco (rios das Velhas, Paraopeba e Pará), as áreas de recarga que mantêm esses mananciais fluindo o ano inteiro tiveram 966 hectares desmatados nos últimos cinco anos – quatro vezes o tamanho do parque municipal das Mangabeiras (240 hectares), o maior de Belo Horizonte. No Rio Doce, a soma é ainda pior, chegando a 1.164 ha, 434 ha nos afluentes do Rio Paraíba do Sul e 345 ha no Rio Grande, que são os que apresentam as demarcações das áreas de recarga reconhecidas.

Além de fiscalização e conscientização, o diretor do CBH do Rio Pará, José Hermano Oliveira Franco, observa que a legislação não dá instrumentos de proteção específicos para as áreas de recarga dos mananciais. “A legislação (Código Florestal) protege as nascentes por um raio de 50 metros. Mas sabemos que a área de recarga está bem antes. Pode ser maior que isso e não tem proteção legal específica. Sem ela, não teremos nascente, pois essas áreas acabam deixando de captar águas das chuvas para ter pastos, mineração ou outras atividades”, salienta.

“Uma forma eficiente de proteção dos cursos de águas especiais, em Minas e em boa parte do Brasil, se faz com a criação de unidades de proteção ambiental, reservas biológicas e estações ecológicas. Mas, para isso, é preciso interesse e os devidos processos de enquadramento”, afirma o geógrafo Antoniel Fernandes, professor dos departamentos de Geografia e Biologia da PUC Minas.



Serra do Cipó sofre com devastação

As grandes áreas de recarga de aquíferos identificadas na Serra do Gandarela, que se estende a sudeste da Grande BH, e na Serra do Cipó (em conjunto com a Serra do Intendente e Serra do Breu), na Região Central de Minas, despejam suas águas de classe especial tanto para a Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, para o Norte, quanto para a do Rio Doce, que fica a Leste. Enquanto as pressões minerárias são ameaças que rondam o Gandarela, o Cipó, entre os municípios de Santana do Riacho e Jaboticatubas, é a região que mais ameaças sente entre as áreas de recarga de mananciais de classe especial.

Nos dois municípios, levantamento do EM com orientação de especialistas sobre dados de satélite da organização não-governamental (ONG) Global Forest Watch mostrou ter ocorrido uma perda de cobertura de árvores de 115 hectares (ha) nas áreas de recarga de mananciais de classe especial da região, mais que em todas as áreas de recarga do Rio Paraopeba (96 ha) e próximo às exclusivas do Rio das Velhas (127 ha).

Quando o fogo apaga a água: região de recarga de aquíferos na serra do cipó sofre ano após ano com incêndios e perda de vegetação, o que prejudica a infiltração da água no solo Leandro Couri/EM/D.A Press - 18/10/2020 “É nítido que, quando o Rio das Velhas passa por mananciais de águas límpidas como os do Gandarela e do Cipó, a qualidade das águas se eleva. Por isso é importante conservar as áreas que recebem as chuvas e acumulam essas águas no subsolo, para que possam ser descarregadas nas nascentes”, afirma a a presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, Poliana Valgas. “Há muita preocupação por causa dos desmatamentos, queimadas e minerações que removem a vegetação e impedem a chuva de depositar a água aos poucos. Nos próprios cursos d'água, há ameaças também, como a especulação imobiliária crescente no distrito da Serra do Cipó, onde o Ribeirão do Soberbo que passa pelas pousadas, condomínios e loteamentos já começou a apresentar redução de volume e degradação”, completa.

Riqueza hídrica sob ataque



O EM publica desde ontem a série “Ameaças às águas de Minas”, que revela situação preocupante de mananciais que

ajudam a purificar os grandes rios com recursos hídricos de alta qualidade, mas que sofrem com suas áreas de recarga cada vez mais agredidas. A primeira reportagem mostrou a desolação na Lapinha da Serra, um santuário conhecido pela riqueza de recursos hídricos, onde o completo secamento da Cachoeira da Conversa dá um alarme eloquente sobre o risco de esgotamento do patrimônio líquido do estado.