Motorista perdeu o controle do veículo e bateu de frente em árvore

Dois graves acidentes ocorreram nas últimas 12h, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com duas pessoas mortas. Na cidade, um homem, de idade aparente de 34 anos, dirigia por uma avenida, quando perdeu o controle deste e bateu, de frente, numa árvore, vindo a falecer. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo pegou fogo, mas o incêndio foi controlado.

Na rodovia MGC-497, altura do Bairro Pequis, um idoso, de 86 anos, morreu depois de bater o carro que dirigia contra outro veículo. Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, o homem estava sozinho no carro.



No outro estavam quatro pessoas, o motorista, de 37 anos, duas passageiras, de 25 e 56 anos, e um bebê de sete anos. Os três passageiros maiores de idade ficaram feridos e foram levados para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). P bebé saiu ileso.