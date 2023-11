Tragédia em Serrano, distrito de Caeté, região metropolitana de Belo Horizonte, quando um homem, Everton John dos Santos, de 38 anos, matou a ex-mulher, Adriana Vieira Porto, de 28 anos, e se matou, em seguida. O crime ocorreu no domingo (5/10). O casal deixa duas filhas, de quatro e 14 anos.

A história do casal é de idas e vindas. Segundo parentes dela, o casal teria se separado por três vezes, em 11 anos de convivência. O crime ocorreu no domingo. O corpo da vítima estava ao lado de uma motocicleta, com perfurações no pescoço.

A PM, depois da descoberta do corpo, feito por sua irmã, deu início a buscas e ao chegar ao sítio onde Everton trabalhava, encontrou Everton, que se matou por enforcamento - tinha um fio elétrico enrolado no pescoço.

Sobre as separações, a irmã de Adriana contou que depois da última separação, Adriana decidiu não reatar mais. A polícia tenta descobrir como o encontro do casal se deu, se elas haviam marcado o encontro ou se Adriana foi vítima de emboscada, já que o local onde o corpo foi encontrado, é seu caminho para o trabalho.