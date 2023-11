O mineiro Arthur Abrantes, de 26 anos, chegou à final do quadro Quem Quer Ser Um Milionário, apresentado por Luciano Huck, no programa Domingão com Huck, da TV Globo. Na noite deste domingo (5/11) ele foi ovacionado pelos espectadores, mesmo tendo perdido a pergunta do milhão. Isso porque ele chegou ao último estágio da dinâmica com direito à uma ajuda e tendo pelo menos R$ 300 mil já garantidos

Após uma sequência de acertos, a última pergunta questionou “Quais cidades a data 21 de abril marcava a fundação?”. A resposta correta era Brasília e Roma, mas ele respondeu Brasília e Barcelona.



Apesar do erro, Arthur saiu do programa muito aplaudido pelos espectadores e por Luciano Huck. Ele ganhou R$ 300 mil, que era seu porto seguro, quando o competidor decide o mínimo de premiação que levará para casa.

LEIA MAIS: Discussão em condomínio termina com morador esfaqueado por porteiro

Abrantes é natural de Paracatu, na Região Noroeste do estado. Ele estudou em escola públical, mas se mudou para os Estados Unidos e cursou Ciências da Computação na Universidade de Harvard, tornando-se o primeiro brasileiro negro a se formar na instituição.