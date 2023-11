Uma criança, de 3 anos, ficou ferida ao ser atacada por um cachorro sem raça definida neste domingo (5/11), no Bairro Paulo Camilo, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo os moradores da região, a menina iria alimentar o animal quando foi atacada. Familiares e vizinhos socorreram a criança, encaminhada para o Hospital João XXIII para atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a captura e condução do animal. De acordo com os militares, o cão não aparentava ser perigoso. Populares informaram que o cachorro não costuma ter comportamento agressivo, mas tem se mostrado incomodado com a presença de crianças.

Os militares conduziram o cachorro para a Superintendência de Proteção Animal de Betim (Sepa). O estado de saúde da criança não foi divulgado.