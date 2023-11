Morador foi socorrido para o Hospital Risoleta Neves com 11 facadas na região do pescoço e barriga

Uma discussão por uma vaga de garagem terminou com um morador de um condomínio de Vespasiano, na Grande BH, esfaqueado na manhã deste domingo (5/11). O suspeito é o porteiro do prédio.

Segundo o boletim de ocorrência, o porteiro, de 28 anos, contou que estava trabalhando na noite desse sábado (4/11) quando um morador do condomínio foi até ele reclamar que havia um carro parado em sua vaga de garagem.

Cerca de 30 minutos depois, o carro saiu da vaga, mas, na manhã deste domingo, voltou a estacionar no local errado. O porteiro, então, foi até o motorista do veículo, que também é morador do prédio, e pediu para que ele usasse a vaga certa da garagem.

De acordo com o relato do porteiro, 20 minutos depois, o motorista foi até a cabine da portaria e agrediu o funcionário do condomínio, chegando, inclusive, a ameaçá-lo de morte. Para se defender, o suspeito pegou um canivete e esfaqueou o morador. Logo depois, ele acionou a Polícia Militar.

O morador, de 27 anos, foi socorrido para o Hospital Risoleta Neves com 11 perfurações de faca nas regiões do pescoço e da barriga. Ele segue internado.

Testemunhas contaram à polícia que presenciaram a discussão dos envolvidos e viram o momento em que o morador ameaçou o porteiro de morte, além das agressões.

O porteiro afirmou que não tinha intenção de matar o homem e queria apenas se defender. Ele foi atendido na UPA Vespasiano e levado para a Delegacia de Polícia Civil.