Primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 acontece neste domingo (05/11)

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, que acontece neste domingo (5/11), está deixando estudantes ansiosos pelo início das provas. Na PUC Minas do Bairro Coração Eucarístico, na Região Noroeste de BH, os candidatos aguardam a abertura dos portões com expectativa.

Em Minas Gerais, 358.597 pessoas estão inscritas para a prova que será aplicada em 188 municípios do estado, sendo 803 locais de prova e 12.704 salas de aplicação.

O número de candidatos em Minas representa 9,1% em relação ao total no país, estimado em mais de 3,9 milhões de pessoas.

Neste primeiro dia, os estudantes farão provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. A abertura dos portões nos locais de prova acontece ao meio-dia e vai até as 13h. Os inscritos têm entre 13h30 e 19h para fazer o exame.

A estudante Ana Luiza Silveira, de 19 anos, tenta o Enem pela segunda vez e, mesmo com a experiência anterior, não está tranquila para o primeiro dia de provas. Ela quer fazer o curso de Direito. A redação é a prova que causa mais ansiedade, segundo ela.

"É muito argumento, muito texto. Na hora da prova, você não pensa em nada, você está nervoso", declarou. "Acho que vou começar por algumas [questões] e depois vou fazer a redação para não perder muito tempo de prova", diz a estudante sobre sua estratégia para a prova.

Ana Luiza disse que não estava criando expectativas para o tema da redação para não ficar ansiosa, mas acredita que possa ser sobre algo envolvendo o ambiente digital. "Acho que possa ser internet ou inteligência artificial, algo semelhante".

A mãe da jovem, Simone Silveira, porém, está confiante. “Estou segura, ela é uma menina muito inteligente. Inclusive, na redação ela é ótima.” E diz ainda que a filha se preparou bem e que vai ficar esperando o fim das provas rezando e mandando energias positivas para a estudante.



Ana Luiza Silveira tenta o Enem pela segunda vez e disse estar ansiosa para o primeiro dia de prova Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Superação

Situação semelhante vive o estudante Elias Moreira, de 23 anos. Ele também faz o exame pela segunda vez e tenta conseguir nota para o curso de Engenharia. Elias também classifica a redação como a prova que mais causa tensão e pretende fazê-la primeiro.

"Eu tenho um problema nas mãos, então é mais fácil para mim começar pela redação primeiro para depois fazer a prova, porque se eu já começo com a prova eu vou estar com muita dor na mão e preciso de um tempo para parar um pouco no meio da prova", contou.

A primeira vez que o jovem fez a prova foi em 2018; depois disso, ele ficou doente e teve que parar de estudar. “Estava cuidando da minha saúde. Consegui voltar a fazer minhas atividades normais, fora de casa, no fim do ano passado.”

Outro desafio para o jovem foi deixar BH. Ele se mudou para o Espírito Santo por uma oportunidade de trabalho e voltou no ano passado para a capital. O estudante afirma que não se preparou como gostaria para a prova. “Fiz o que estava no controle e dava para fazer. Consegui estudar, em média, nove horas por dia. Caiu bastante meu tempo de estudo”, lamenta.

Elias Moreira, de 23 anos, faz o exame pela segunda vez e tenta conseguir nota para o curso de Engenharia Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Proteção contra o calor

Enquanto esperam para entrar para a sala, estudantes e pais se protegem do sol com sombrinhas e guarda-chuvas. É o caso de Weverton Ferreira, de 23 anos, que tenta o Enem pela terceira vez. Apesar dos portões já estarem abertos, o jovem espera do lado de fora da PUC Minas e usa um guarda-chuva para se proteger. "O jeito é ficar com um guarda-chuva para me proteger desse sol, desse calor. É bom prevenir a pele também. Estou esperando a galera entrar para ficar mais tranquilo", comentou.

Com o calorão, o estudante espera que tenha ao menos ventiladores nas salas para amenizar a situação. "O calor pode atrapalhar [a prova], mas acho que pode ajudar se tiver um ar-condicionado ou um ventilador. Acho que o calor atrapalha não só numa prova. O calor demais que está fazendo irrita um pouco, mas acho que dá para tirar de letra", declarou.

Apesar do tempo quente no início da tarde de domingo, os vendedores ambulantes que estavam no entorno do local de prova reclamam do baixo número de vendas. Um deles, que preferiu não se identificar, disse que a maioria dos estudantes chega com água e bebidas de casa, poucos são os que deixam para comprar na porta.



Weverton Ferreira, de 23 anos, tenta o Enem pela terceira vez Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Aglomeração no portão

O trânsito nas principais vias que levam à PUC do Coração Eucarístico estava tranquilo, a poucos minutos para a abertura dos portões. Ao meio-dia, quando o portão principal da universidade foi aberto, houve uma aglomeração de candidatos querendo entrar. Alguns estudantes e pais reclamavam que apenas o portão principal, da Rua Dom José Gaspar, 500, foi aberto, deixando o fluxo um pouco comprometido. A reportagem questionou funcionários responsáveis pela organização da prova sobre a reclamação. Segundo eles, a abertura de apenas um portão é para não confundir os candidatos.

Faltando poucos minutos para as 13h, alguns candidatos chegavam correndo e eram aplaudidos quando conseguiam acessar o portão. Um estudante, porém, chegou poucos instantes depois que o portão foi fechado, pontualmente, às 13h. Ele não quis dar entrevistas e saiu rapidamente do local para não ser fotografado.

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou ampliação no horário de 52 linhas de ônibus neste domingo e no próximo (12/11) para atender os candidatos que farão o Enem na capital. Todas as linhas vão funcionar com o quadro de horário de sábado.