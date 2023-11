Os candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Pirapora, no Norte de Minas, terão uma facilidade para os deslocamentos para os locais das provas neste domingo (5/11): transporte gratuito.

Em Pirapora – de 55,06 mil habitantes, situada às margens do Rio São Francisco –, já existe a tarifa zerada nos ônibus do transporte coletivo urbano, bancada pela municipalidade. O transporte de graça é oferecido durante a semana para atender, sobretudo, a classe trabalhadora.

A prefeitura decidiu ofertar o serviço gratuito neste domingo, a fim de atender os candidatos do Enem. O mesmo será feito no domingo seguinte (12/11), segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio.

Os ônibus do transporte público de Pirapora vão rodar em horário diferente neste domingo, das 10h às 19h, visando atender especificamente os inscritos ao Enem. Durante a semana, os coletivos rodam na cidade das 6h às 23h30.

Gratuidade em 16 capitais

Em 16 capitais do país, haverá transporte gratuito para os candidatos do Enem nos dias de provas. São elas: Aracaju, Belém, Campo Grande, Fortaleza, Florianópolis, Goiânia, Maceió, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Salvador, São Luis, São Paulo, Teresina. e Vitória.

A gratuidade no transporte público será oferecida aos estudante inscritos no Enem em todo o estado do Pará e nas regiões metropolitanas de São Paulo e Vitória. Em Salvador, os estudantes poderão deslocar gratuitamente para fazer os testes somente no metrô.