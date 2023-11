Neste e no próximo domingo (5 a 12 de novembro), 358.597 pessoas são esperadas nos pontos de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Minas Gerais, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O número de inscritos no estado representa pouco mais de 9% de todos os brasileiros que começam, neste fim de semana, a tentativa de ingresso em universidades públicas e privadas.

Entre os quase 360 mil inscritos em Minas, a maioria são mulheres, 224.237, ou 62,6% do total. No cenário nacional, a hegemonia também é feminina, mas em percentual ligeiramente menor se comparado a Minas Gerais. No Brasil, elas são 2,4 milhões dos 3,9 milhões de inscritos, ou 61,3% do total.

Em Minas Gerais, 55% dos candidatos não precisaram pagar taxa de inscrição. A isenção é aplicada para quem está matriculado na 3ª série do Ensino Médio na rede pública de ensino; quem fez todo o Ensino Médio em escola pública ou como bolsista em instituição particular; ou quem está registrado no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico) como pessoa em situação de vulnerabilidade econômica.

A aplicação dos dois dias de Enem em Minas mobilizará 12.704 salas em 803 locais de prova. A prova será aplicada em 188 cidades mineiras, ou 22% dos municípios do estado.

Idade e escolaridade

Mais da metade (51,1%) dos inscritos em Minas já concluiu o Ensino Médio, e outros 30,5% devem concluir este grau de escolaridade em 2023. O restante dos inscritos é formado por alunos da 1ª ou 2ª série do Ensino Médio (18%) ou não estão matriculados em escolas (0,4%).

O cenário da escolaridade também aponta que o perfil do inscrito mineiro no Enem é jovem. Pessoas entre 16 e 20 anos representam 64% dos candidatos deste ano. Se feito o recorte, só entre pessoas de até 18 anos, o percentual é de 55%. A faixa entre 21 e 30 anos representa 19,6% dos inscritos de Minas, 8% têm entre 31 e 59 anos e só cerca de 0,3% têm mais de 60 anos.