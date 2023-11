Candidatos que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Belo Horizonte nos próximos dois domingos (5 e 12 de novembro) poderão usar gratuitamente bicicletas elétricas para se locomover na cidade. Ao todo, são dez estações com os veículos no Centro da capital.

De acordo com nota divulgada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), os interessados em usar o serviço devem baixar o aplicativo para smartphones Tembici e seguir as etapas de cadastro. Para usar as bicicletas de graça nos domingos de Enem, deve-se escolher o plano “Estácio grátis: Enem Lendário”. O custo zero vale apenas para viagens de até 45 minutos, após esse período, uma cobrança é realizada.

Veja os pontos onde as bicicletas elétricas estarão disponíveis:

R. dos Caetés, oposto ao nº 367

R. Rio de Janeiro, oposto ao n° 286

R. dos Carijós nº 767

R. dos Tupinambás, nº 462

R. Rio de Janeiro, nº 755

R. Santa Catarina, nº 312

R. Padre Belchior. nº 312

Av. Augusto de Lima, nº 1.056

Av. Olegário Maciel, nº 1353

R. São Paulo, nº 1.616





Mapa de estações de bicicletas elétricas no Centro de BH Divulgação/PBH

As bicicletas só estão disponíveis dentro do Centro da cidade. Segundo a PBH, os pontos de instalação foram estabelecidos por meio de pesquisas e avaliações conduzidas pelos urbanistas da Tembici, em colaboração com os especialistas da prefeitura, que consideraram fatores como a proximidade de ciclovias e a demanda da população. Essas são as dez primeiras estações da capital, em funcionamento desde 22 de setembro, data que marca o Dia Mundial Sem Carro.