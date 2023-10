Enem: Duda Salabert solicita transporte gratuito à PBH e ao estado

440

Provas do Enem aplicadas na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) em 2022 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) solicitou à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e ao governo de Minas Gerais a gratuidade do transporte público nos dias de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As avaliações ocorrem neste domingo (5/11) e no próximo (12/11).









Salabert citou que, no ano passado, estados como Pará e Maranhão também realizaram ações para garantir o acesso dos estudantes aos locais dos exames. Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, elaborou um decreto para garantir a gratuidade do transporte público coletivo durante as provas do Enem.