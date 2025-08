O frio vai embora? Veja como fica o tempo em agosto em BH e Minas

Agosto promete ser de tempo seco e frio em Belo Horizonte e em Minas Gerais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o mês que se inicia nesta sexta-feira (1°/8) deve seguir com chuva dentro da média na maior parte do estado e na capital, temperaturas baixas ao amanhecer, com elevação ao longo do dia e baixos índices de umidade relativa do ar, principalmente à tarde. O cenário só deve se modificar no fim de agosto e início de setembro, com a chegada da primavera, quando os termômetros sobem e começa o período chuvoso.





O meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo ressalta que agosto é o auge da estação seca. “Normalmente nesta época temos dias de céu claro a parcialmente nublado e baixos índices de umidade relativa do ar à tarde. Em média, a temperatura fica em torno de 15°C a 26°C, com pouca chance de chuva. Essa condição se espalha pelo estado. As frentes frias não chegam a provocar chuva significativa e há predomínio de tempo seco”.





Segundo Azevedo, as chuvas que ocorreram em BH na semana passada foram um fenômeno atípico para a estação. Uma frente fria, vinda do litoral do Sudeste, trouxe muita umidade para o estado. Um fenômeno semelhante está previsto para a semana que vem.





“A partir de segunda-feira (4/8), o avanço de uma frente fria pelo litoral do Sudeste do país pode trazer chuva para o Triângulo Mineiro. No decorrer da semana, essa chuva tende a se espalhar para o Sul do estado. Belo Horizonte terá uma mudança no tempo, mas, em princípio, não será afetada pela chuva. É uma chuva fraca, que deve ser rápida”.





A partir de setembro, com a chegada da primavera, teremos as primeiras pancadas significativas, afirma o meteorologista.





De acordo com o Inmet, o volume de chuva previsto deve ficar próximo à média climatológica. Porém, na Região Sudoeste do estado, os acumulados podem ser superiores a 40 milímetros.





Em BH, a temperatura média mínima é de 15,8°C, a máxima de 26,3°C e a média de chuva de 10,6mm.





Previsão para sexta-feira

Nesta sexta-feira (1°/8), a previsão é de céu claro com névoa seca em BH. A temperatura mínima prevista é de 10°C e a máxima de 26°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 20% à tarde, segundo a Defesa Civil Municipal.





Em Minas, o dia deve ser de céu claro com geada em pontos isolados nas regiões Sul e Sudoeste. Nos vales do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata, a previsão é de céu parcialmente nublado a claro com névoa úmida no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A mínima é de 2°C no Sul e a máxima de 32°C no Norte.





Alertas em BH

Belo Horizonte está sob alerta de baixas temperaturas pela manhã até segunda (4/8). A expectativa é que nestes dias, a mínima fique em torno de 10°C.





Nessa quinta-feira (31/7), a capital registrou a segunda menor temperatura do ano pelo segundo dia consecutivo. Os termômetros marcaram 8,7°C na Região Centro-Sul, às 6h.





Segundo a Defesa Civil Municipal, o frio ocorre devido a uma massa de ar polar que atinge a cidade. O órgão recomenda que a população se hidrate e evite banhos com água quente.





O uso diário de hidratante e agasalho durante a realização de atividades físicas também é indicado. Em caso de problemas respiratórios, a orientação é procurar até atendimento médico.





Há ainda um alerta para tempo seco válido também até segunda (4/8). Uma massa de ar seco deixa os índices de umidade abaixo de 30%, no decorrer da tarde. Para evitar a desidratação, é recomendado beber água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e umedecidos por umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





É recomendado ainda evitar atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10h e 17h. Banhos com água muito quente também devem ser evitados para não potencializar o ressecamento da pele. Em caso de problemas respiratórios, a recomendação é procurar um médico especialista.