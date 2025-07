Minas registra recorde de frio com temperatura negativa nesta quinta (31)

O Distrito de Monte Verde, em Camanducaia, no Sul de Minas, registrou a segunda menor temperatura do país nesta quinta-feira (31/7). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram -1,9ºC, às 7h, com sensação térmica de 0ºC. Às 4h, a sensação foi de -0,6ºC.

Esta é a menor temperatura registrada no estado em 2025. No dia 16 deste mês, os termômetros do distrito marcaram 0,3ºC, a segunda mais baixa do ano. Já no dia 30 de maio, a mínima foi de 0,4ºC, a terceira menor.

De acordo com o órgão nacional, o primeiro lugar no ranking do dia é paranaense. A cidade de General Carneiro (PR), marcou -2,9ºC, às 7h. O terceiro lugar da lista foi ocupado por São Mateus do Sul (PR), com -0,7ºC.

O frio também não tem dado trégua para Belo Horizonte, que registrou, pelo segundo dia consecutivo, a segunda menor temperatura do ano nesta quinta. De acordo com a Defesa Civil de BH, os termômetros marcaram 8,7°C na Região Centro-Sul, às 6h.

Previsão do tempo

Conforme a previsão do Inmet, o dia será de sol e baixas temperaturas em Minas Gerais, devido à atuação de uma grande massa de ar polar. O frio intenso continua em BH e na Região Metropolitana nos próximos dias.

Há possibilidade de formação de geada nas regiões Sul, Sudoeste, Oeste e Campo das Vertentes até sábado (2/8), com baixa umidade do ar, especialmente nas regiões do Triângulo e Noroeste.