Monte Verde é 5º destino mais procurado no Brasil para o feriado prolongado

Celebrado neste ano em 19 de junho, Corpus Christi ocorrerá um dia antes da abertura do inverno no Brasil e, em um feriado considerado prolongado. E Monte Verde, distrito de Camanducaia/MG, continua se destacando como um refúgio romântico no cenário nacional, em meio ao período frio e de geadas.

Um levantamento realizado pela plataforma Booking, entre os dias 1º de março e 29 de maio, apontou que Monte Verde é o quinto destino mais procurado por casais brasileiros para o período do feriado prolongado.

O distrito só fica atrás de Rio de Janeiro (RJ), Campos do Jordão (SP), Gramado (RS) e São Paulo (SP), que ocuparam as quatro primeiras posições, respectivamente, neste ranking de buscas por hospedagens realizadas neste site de reservas.



Consolidado como um dos mais tradicionais destinos nacionais nesta estação, o vilarejo do Sul de Minas espera pela vinda de turistas com diversos atrativos especiais para este intervalo de quatro dias de folga proporcionado pelo feriado.

A localidade foi eleita um dos dez lugares mais acolhedores do país em 2025 na 13ª edição do Traveller Review Awards, premiação anual promovida pela Booking, e é uma ótima alternativa para quem pretende desfrutar de uma viagem com conforto, boa gastronomia e diversas opções de passeios.

Localizado a apenas 160km de São Paulo e com natureza deslumbrante em meio à Serra da Mantiqueira, o vilarejo do Sul de Minas é ideal para os amantes do frio. Neste ano, inclusive, Monte Verde já figurou por vários dias entre o local mais frio do país.

Dicas para visitantes



A MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região) selecionou cinco dicas para os visitantes que forem até a charmosa localidade, com arquitetura de influência europeia, neste período do feriado prolongado de Corpus Christi.

*Iago Almeida / Especial ao EM