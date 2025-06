crédito: Leo Caldas/Divulgacao. Vista da praia no Resort Salinas do Maragogi

Sol quase o ano inteiro, paisagens de tirar o fôlego, comida boa, gente simpática e, o mais surpreendente: custo de vida acessível. Sim, esses lugares existem e estão espalhados pelo Brasil. São cidades pequenas ou médias que oferecem um estilo de vida leve, seguro e bonito, muitas vezes com valores muito abaixo dos praticados em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília.

Com a popularização do home office, do nomadismo digital e da busca por mais qualidade de vida, muita gente tem deixado as capitais para viver em lugares onde a rotina parece um eterno feriado. E a boa notícia é que não é preciso ser milionário para isso.

A seguir, você vai conhecer cidades brasileiras onde a beleza natural encontra o custo acessível e que, por isso, estão entrando no radar de quem quer mudar de vida ou, pelo menos, planejar as próximas férias com outros olhos.

1. João Pessoa (PB)

Com praias paradisíacas, clima agradável, trânsito tranquilo e preços ainda acessíveis, João Pessoa é uma das capitais mais “vivíveis” do Brasil. Mesmo sendo uma cidade grande, consegue manter ares de interior, com ritmo calmo e excelente estrutura de serviços.

O custo de vida é mais baixo do que em outras capitais nordestinas, e a orla urbana é uma das mais bem cuidadas do país. Além disso, a cidade investe em mobilidade, segurança e sustentabilidade, o que lhe garantiu destaque no ranking de cidades mais bonitas e bem planejadas do Brasil em 2025.

2. Itacaré (BA)

Famosa entre surfistas e amantes do ecoturismo, Itacaré é uma joia no litoral sul da Bahia. Com praias preservadas, trilhas, cachoeiras e uma vibe rústica-chique, o destino caiu nas graças de quem busca equilíbrio entre trabalho e descanso.

Nos últimos anos, a cidade tem recebido cada vez mais moradores de fora, especialmente profissionais autônomos e casais jovens que querem uma vida mais simples, próxima da natureza e com baixo custo fixo. Aluguéis ainda são razoáveis fora da alta temporada, e o estilo de vida é minimalista e acolhedor.

3. Florianópolis (SC)

Florianópolis pode parecer um nome óbvio, mas poucos sabem que alguns bairros mais afastados da badalação oferecem excelente qualidade de vida com preços bem mais acessíveis.

Locais como Campeche, Rio Tavares e Ribeirão da Ilha mantêm aquele clima de comunidade, com praias tranquilas, natureza preservada e bons serviços, sem os altos custos de bairros como Jurerê e Lagoa da Conceição.

Além disso, a cidade tem forte presença de tecnologia, boas escolas, ciclovias e políticas ambientais avançadas, o que atrai famílias e profissionais que querem viver perto do mar, mas sem abrir mão da estrutura.

4. São Bento do Sapucaí (SP)

A apenas 3h de São Paulo, São Bento do Sapucaí é uma cidade serrana charmosa e ainda pouco explorada. Fica aos pés da Pedra do Baú, tem clima de montanha, boa gastronomia local e um ritmo pacato que agrada quem está fugindo do caos urbano.

Muitos paulistanos têm migrado para a cidade em busca de refúgio, mas o custo de vida ainda é viável, principalmente em relação a aluguel e alimentação. O local atrai casais jovens, artistas, aposentados e pessoas que buscam mais tempo ao ar livre, com segurança e simplicidade.

5. Maragogi (AL)

Conhecida como o “Caribe brasileiro”, Maragogi tem águas cristalinas, vida tranquila e preços surpreendentemente baixos fora da temporada turística. Localizada entre Recife e Maceió, a cidade tem sido cada vez mais buscada por turistas e por quem quer viver com menos e com mais beleza natural ao redor.

Mercados, serviços e aluguéis estão mais em conta do que em outras cidades do litoral nordestino, e o ritmo da vida local permite trabalhar de casa sem pressa, fazer tudo a pé e ainda terminar o dia vendo o pôr do sol nas piscinas naturais.