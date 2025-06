Se dinheiro não fosse problema, onde você se hospedaria? No Brasil, o luxo hoteleiro atinge outro nível e muitas vezes, ultrapassa também os R$ 35 mil por noite. Mas afinal, o que justifica valores tão altos?

Nesta lista, reunimos os hotéis mais caros do país, que vão além do conforto: oferecem experiências exclusivas, arquitetura icônica, serviços personalizados e localização privilegiada. Descubra a seguir o que faz cada um deles ser tão desejado e tão caro.

1. Palácio Tangará – São Paulo (SP)

No topo do ranking, está o Palácio Tangará, reconhecido por ser um verdadeiro palácio urbano. Localizado no coração do Parque Burle Marx, em meio a muito verde, o hotel é referência em sofisticação e tranquilidade. Sua Suíte Royal tem 279 m² internos e mais 250 m² de terraço privativo, com piscina, sala de jantar, closet e até piano de cauda. O valor da diária pode chegar a R$ 38.000. O hotel também é conhecido por sua gastronomia assinada por chefs estrelados e spa da marca Sisley Paris.

Diversos famosos internacionais já se hospedaram no hotel como Bono Vox, Lewis Hamilton, Olivia Rodrigo e Miley Cyrus.

2. Tivoli Mofarrej – São Paulo (SP)

A maior suíte presidencial da América Latina está no Tivoli Mofarrej. São 750 m² com vista panorâmica para o Parque Trianon, sala de reuniões, biblioteca, spa privativo e até um piano Steinway & Sons. Tudo isso por uma diária que gira em torno de R$ 35.000. É uma das hospedagens preferidas de chefes de Estado e celebridades internacionais como Donatella Versace, Lady Gaga, Mick Jagger, Kenzo, Catherine Deneuve.

3. Hotel Renaissance – São Paulo (SP)

Situado no coração da Avenida Paulista, o Renaissance tem como característica a sofisticação e a modernidade. A suíte presidencial possui 309 m² com sala de estar, escritório, quarto com vista panorâmica e banheira de hidromassagem. Além disso, o hotel possui um renomado spa, academia completa e rooftop com música ao vivo. As diáriasa suíte especial ultrapassam R$ 26.000.

Artistas como Paul McCartney, Taylor Swift, Lady Gaga, Bill Clinton, Silvio Berlusconi já se hospedaram no hotel.

4. Hotel Unique – São Paulo (SP)

Famoso por sua arquitetura em formato de barco e sua piscina vermelha na cobertura, o Hotel Unique é um ícone do luxo contemporâneo. A Suíte Presidencial oferece 300 m², varanda com vista para o Parque Ibirapuera, jacuzzi, sauna e bar exclusivo. O valor da diária gira em torno de R$ 24.000. O hotel também abriga o restaurante Skye, um dos mais badalados de São Paulo. Britney Spears, Ricky Martin e Mick Jagger já se hospedaram no hotel.

5. Royal Tulip Alvorada – Brasília (DF)

Às margens do Lago Paranoá, o Royal Tulip é o preferido de diplomatas e políticos de alto escalão. Sua suíte presidencial custa cerca de R$ 10.000 e tem vista para o lago, espaços amplos, decoração clássica e serviço exclusivo. A arquitetura do hotel combina perfeitamente com o cenário da capital federal.

Chefes de Estado como Charles III (Reino Unido), Joe Biden e Barack Obama (Estados Unidos), Angela Merkel (Alemanha), Xi Jinping (China), Evo Morales( Bolívia), Vladimir Putin (Rússia) já se hospedaram no Royal Tulip Alvorada.