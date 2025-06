Imagine um vilarejo onde não circulam carros, as ruas são de areia e o transporte é feito por charretes. Localizado a cerca de 160 km de Natal, no litoral norte do Rio Grande do Norte, Galinhos é um destino marcado pela simplicidade e pela beleza natural. Acessível apenas por barco, a partir do povoado de Pratagil, essa península abriga praias desertas, dunas, salinas e um modo de vida que parece ter parado no tempo.

A seguir veja como fazer uma viagem para para Galinhos no Rio Grande do Norte!

A origem de Galinhos: das salinas ao turismo sustentável

A história de Galinhos começa com a extração de sal. Localizado em uma região estratégica da Costa Branca potiguar, o vilarejo surgiu como um pequeno assentamento de pescadores e salineiros, que utilizavam o ambiente natural, de clima seco, ventos constantes e alta salinidade, para desenvolver atividades ligadas à pesca e à produção de sal.

O nome “Galinhos” tem origem incerta, mas acredita-se que esteja ligado à abundância de galináceos ou ao formato peculiar da península em mapas antigos. Por décadas, o lugar se manteve praticamente isolado, acessado apenas por barco ou a cavalo, o que ajudou a preservar sua paisagem rústica e seu modo de vida simples.

Com o tempo, a beleza natural da região, aliada à tranquilidade e à ausência de grandes intervenções urbanas, começou a atrair turistas em busca de sossego e experiências autênticas. Hoje, Galinhos é reconhecido como um exemplo de turismo sustentável, onde a natureza e a cultura local seguem como protagonistas.

Onde fica Galinhos e como chegar

Galinhos está situada na região da Costa Branca, a aproximadamente 160 km de Natal. O acesso é feito pela BR-406 até o povoado de Pratagil, onde os visitantes deixam seus veículos em um estacionamento gratuito e embarcam em uma travessia de barco de cerca de 10 a 15 minutos até o vilarejo. Os barcos operam regularmente durante o dia, e a travessia é tranquila, permitindo apreciar a paisagem dos manguezais e salinas.

Atrações e atividades da Galinhos

Separamos uma lista das principais atividades para fazer em Galinhos, confira: